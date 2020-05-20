Количество автобусов увеличили на городских линиях Сейчас на маршрутах Владивостока работают 490 автобусов, 9 трамваев и 6 троллейбусов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это больше, чем неделю назад.

В управлении транспорта администрации города пояснили: специалисты внимательно изучают пассажиропоток и в зависимости от его уровня принимают решение об увеличении или сокращении транспортных средств на маршрутах. Этот же анализ проводят и автотранспортные предприятия.

«После праздников мы наблюдаем некоторое увеличение пассажиропотока, поэтому рекомендовали перевозчикам увеличить количество автобусов на линиях, – заявил начальник управления транспорта Александр Иванов. – Сегодня их 490. Трамваи, троллейбусы, фуникулер, прибрежный морской транспорт – все работает в обычном режиме».

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»