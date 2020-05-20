Ждем фермеров в июне Открытие ярмарочного сезона во Владивостоке откладывается, сообщает РИА VladNews.

На сайте администрации города опубликовано постановление, в соответствии с которым открытие ярмарочного сезона переносится с 22 мая на 19 июня.

Напомним, что урожай со своих участков на ярмарку в столице Дальнего Востока везут более 200 фермеров и предприятий со всего Приморского края. На ярмарке всегда можно приобрести хлебобулочные изделия, молочную продукцию, мясо, рыбу, колбасные изделия, яйцо куриное, дикоросы, продукцию пчеловодства и многое другое.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»