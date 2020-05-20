Больницам края переданы новые экспресс-тесты для определения COVID-19 Новейшие тест-системы, позволяющие в течение 10 минут с высокой точностью определить наличие в организме человека коронавируса, передали 18 медицинским учреждениям Приморья спортсмены хоккейного клуба «Адмирал».

Экспресс-тесты южнокорейского производства выгодно отличаются от многих аналогов тем, что позволяют брать на анализ кровь как из пальца, так и из вены.

«Тесты были закуплены исходя из их качественных характеристик, а также позитивного опыта борьбы с новым коронавирусом в Южной Корее. Общая стоимость покупки составила 5 миллионов рублей», – сообщили в руководстве ХК «Адмирал».

Вместе с Приморским региональным отделением партии «Единая Россия» спортсмены развезли тесты по медицинским учреждениям края.

«Экспресс-тесты переданы в 18 медучреждений – во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке. Больше всего получили Находкинская горбольница, краевой онкологический диспансер и Приморская краевая больница № 1», – сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Применение тестов позволит оперативно выявлять бессимптомных больных и предотвратить распространение инфекции.

«Постановка любого диагноза начинается с тестов, лабораторных исследований. Соответственно, благодаря такой поддержке мы можем точно и оперативно ставить диагнозы. И оказание помощи пациентам будет быстрее. Большое человеческое спасибо!» – говорит главный врач Владивостокской клинической больницы № 1 Евгений Шестопалов.

Напомним, что социально ответственный бизнес продолжает оказывать поддержку медучреждениям Приморья в период эпидемии COVID-19. В их число вошел и спортивный клуб.

«Сейчас правительство края во главе с Олегом Кожемяко ведет огромную работу по борьбе с коронавирусом. ХК «Адмирал» внес свой вклад в это дело. Уверены, что тесты, которые мы доставили в медицинские учреждения, помогут нашим врачам побороть коронавирус и как можно скорее стабилизировать эпидемиологическую обстановку», – прокомментировали в пресс-службе клуба.

Фото пресс-службы ХК «Адмирал»

Автор: Отдел новостей «В»