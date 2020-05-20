Мужа – на волю. Или жалко отпускать? Почему все больше женщин предпочитают гостевой брак

– Знаешь, я уже серьезно задумываюсь о прелестях гостевого брака, – рассуждала соседка, второй час прячущаяся у меня от своего семейства – двух невероятно шебутных пацанов-погодков и мужа. – У меня вон невестка после двух недель самоизоляции мужу котомку собрала: мол, иди, любимый, отдохни от семейной жизни, обнови свои чувства.

По словам соседки, у семьи ее брата как раз удачно гостинка от квартирантов освободилась. Так что они сейчас встречаются исключительно на уик-эндах.

– Я ей тогда еще пальцем у виска покрутила, типа доотдыхаетесь, что он во вкус войдет. Ан нет, у них сейчас, похоже, второе дыхание в браке открылось: он за неделю и за дочкой успевает соскучиться, и за ней. Мне аж завидно становится после ее откровений. А что завидовать-то – у нас запасной гостинки все равно нет, – вздыхает она.

Скажу больше: у семьи моей соседки не то что гостинки запасной нет, они и эту квартиру, в которой живут, купили в ипотеку. Так что даже съемное жилье для раздельного временного проживания для них неоправданная роскошь.

Меня, знаете, после этого разговора вдруг осенило: а ведь большая часть знакомых мне семей живет именно так – на расстоянии. И я в данном случае говорю не только о тех, кто просто состоит в отношениях и пару раз в неделю встречается для обоюдного удовольствия. Я именно о семьях – со штампом в паспортах и даже при общих детях. И самое интересное знаете что? Они такой формат выбрали в качестве альтернативы разводу.

Для справки: гостевой брак – это отношения, даже официальные, которые не предполагают совместное проживание. Зачастую здесь отсутствует общее ведение хозяйства. И в последнее время подобные отношения весьма популярны, в том числе среди молодых людей.

И нервы на месте, и дети не безотцовщина

Друзьям и знакомым семейная жизнь Зои и Артема порой казалась абстракцией. Судите сами: она – женщина с моторчиком, всегда что-то генерирует. Без разницы что – новую бизнес-идею, срочный практически капитальный ремонт в квартире, поездку в Австрию после этого самого ремонта и при полном отсутствии денег или просто семейных поход на Пидан.

Он – домосед, причем настолько, что все буквы этого слова стоило бы написать заглавными. Единственное место, куда Артем может выбираться из дома, – в лес по грибы. Причем в полном одиночестве. Он не любит гостей и сам терпеть не может ходить в гости. У нее же всегда кто-то да гостит – у Зои очень много друзей в разных городах нашей страны, и все они довольно часто к ней приезжают.

Чуть не забыла: он ненавидит ремонты, перестановки и собрал в своей квартире большую часть библиотеки из публичных книжных шкафов, расставленных в свое время в разных точках нашего города (ну не может он пройти мимо «бесхозной» книги!). Она же обожает наличие свободного пространства в квартире, регулярно устраивает ревизии семейного имущества, в результате которых отправляет часть этого имущества на свалку. Что их свело вместе? Может, то, что оба интеллектуалы и им, вероятно, было о чем поговорить, во всяком случае вначале. Потом появились дети – два мальчика и девочка и вместе с ними новые темы для разговоров.

Только знаете, что я вам скажу: одними разговорами семейную жизнь не скрепишь. Все-таки слишком они разные люди, чтобы так долго жить месте.

Скандалы, разумеется, в их семье не были редкостью. Наиболее мощный спровоцировал старшенький, попытавшийся выселить отцовскую библиотеку, которой была отдана одна из четырех комнат квартиры. Парень вырос, и ему понадобилось свое жизненное пространство. Зоя расставила приоритеты и поддержала сына. Артем обиделся, собрал столь любимые ему книги и ушел вместе с ними в самостоятельную жизнь. Со временем обида спала, даже отношения со старшим сыном наладились. Но супруги уже почувствовали вкус жизни на расстоянии и впредь ничего не хотят менять, что логично. Зоина бурная жизнь проходит вдали от Артема и никак не нарушает его покоя, он же продолжает тащить уже в свой отдельный угол все книги, которые пожелает, и никто ему за это не выносит мозг. Идиллия! Финансовый вопрос они решили следующим образом: половину своей зарплаты Артем отдает Зое на содержание детей. Обоих такой расклад вполне устраивает.

– Единственное, о чем я жалею, что мы не пришли к такой форме сосуществования гораздо раньше. Это же сколько нервов друг другу мы могли сохранить! – сокрушается Зоя. Но, немного подумав, сама себя опровергает:

– Нет, тогда дети еще были маленькие и без его физической помощи мне пришлось бы туго: из сада нужно забрать, в школу отвести… Такие отношения хороши, когда дети уже взрослые.

Средство от развода

Другие мои знакомые решили проблему «доставки» отпрыска просто: муж приезжает рано утром и везет ребенка в сад, который находится далеко от дома. А вечером привозит его обратно. Вот такой помощи в течение рабочей недели и финансовой поддержки, по мнению жены, вполне достаточно. Выходные же они проводят вместе, как полноценная семья. Даже еще эффективней – кино, цирк, театр, зоопарк, поход в крепость, поездки на Штыковские водопады… Они реализуют все те идеи, которые генерирует папа пять рабочих дней.

Более того, знавала я одно семейство, которому гостевой брак помог вновь реанимировать отношения. Каждый вечер пятницы муж бежал на поезд, чтобы утром в субботу соединиться с семьей. А вечером вновь вокзал и поезд. И так в течение двух лет. Пока жена наконец не собрала вещи, ребенка и не переехала уже к нему насовсем.

– Гостевой брак – идеальные отношения, – уверяла меня юная восторженная девица. – Во-первых, в них надолго сохраняется романтика. Супруги просто не могут наскучить друг другу. Они встречаются тогда, когда им это удобно. И самое главное – быт их семью не испортит, они с этим бытом справляются каждый самостоятельно.

– А как же потребность всегда быть рядом с любимым? – оппонировала я ей.

– Вот! Это и есть экономия любви. Чем меньше у них возможностей насладиться друг другом, тем дольше эти ощущения продлятся, – не сдавалась та.

Какая же это семья?

Есть приверженцы и классических отношений. Справедливо заметим, что их гораздо больше. Значит, имеют на то свои резоны.

– Как по мне, то жизнь порознь – это и не семья вовсе, – рассуждает еще одна моя подруга (пусть будет Ольга). – Я замуж для чего выходила? Чтобы с мужем по выходным лишь встречаться? Семья – это, знаешь ли, когда все вместе. Чтобы и в выходные за город, и на пляж вместе, и ужины каждый вечер совместные.

Слышать подобные рассуждения в отношении гостевого брака от нее тем более странно, потому что сама Ольга, во-первых, убежденный интроверт, то есть ей для комфортного времяпрепровождения своего общества более чем достаточно. Во-вторых, она самая настоящая перфекционистка в деле наведения домашнего порядка. Чтобы было более-менее понятно: пыль Оля вытирает пару раз в день как минимум. Для нее брошенная не на свое место вещь – повод для длительного и обстоятельного чтения нотаций домочадцам. И если дети впитали любовь к порядку с молоком матери (ну вот так ей повезло), то муж за 20 лет совместной жизни перевоспитанию так и не поддался. Насколько я знаю, для него носки под диван засунуть – дело все еще обыденное. И у Оли поиски и сбор грязного белья по квартире превратились просто в ежедневную привычку сродни, например, ежевечернему душу.

– То есть он будет приходить к нам домой в выходные, ну как в санаторий или в гостиницу с all inclusive, на все готовое, здесь ему будет уход, трехразовое питание, секс. С его стороны – детям пару часов внимания. А все остальные пять дней в неделю они будут исключительно на мне? Он же все эти дни будет жить сам для себя?

Сказать честно, Олин муж и при нынешней форме брака общается с детьми ровно столько же – пару часов в неделю, по чуть-чуть каждый день. Тогда что она в него так вцепилась?

– Ну здравствуйте, у меня в феврале грипп страшенный случился – температура до сорока, три дня с постели вставала, только чтобы до туалета добрести. Если бы не он, кто бы в аптеку ходил, обеды готовил, за детьми смотрел? Подумаешь, носки… Он же практически сам весь ремонт сделал – от электрики до укладки полов. И дело даже не в аптеке и не в розетках. Он мой, понимаешь? Самый близкий мне человек. И куда я его отпущу? Тем более на пять дней в неделю?

Фото с сайта pixabay.ru

Автор: Виктория ГАВРИЛОВА