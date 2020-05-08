Радиопремьера прозвучит на всю улицу День Победы Пушкинский театр собирается отметить большим радиопредставлением.

– К 75-летию Победы Пушкинский театр ДВФУ планировал представить городской публике спектакль «Тихая музыка», – рассказал директор театра Александр Вовнеко. – К сожалению, не позволил вирус. Но 9 Мая на Пушкинской улице будет праздник. В этот день с самого утра мы организуем трансляцию военных песен и песен Победы – они будут звучать из громкоговорителей на всю улицу.

А в 13 и 17 часов состоится радиопремьера спектакля «Тихая музыка» (0+). Литературной основой постановки стали стихи известных поэтов Константина Симонова, Льва Ошанина, Давида Самойлова и безымянных фронтовиков, а также песни военных лет. Осуществил постановку заслуженный деятель искусств России Михаил Поляков, стихи читает заслуженный артист России Станислав Губанищев, поет Наталья Середа, партия баяна – Алексей Пересидлый.

Проникновенное исполнение известных песен и чтение поэтических строк дарят зрителю ощущение сопричастности с нашими предками, которые расстались с любимыми ради великой миссии – Победы над страшным врагом.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»