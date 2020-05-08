Денис Лашко поет «Темную ночь», Анастасия Федосеева читает Юлию Друнину Приморский краевой театр молодежи в преддверии Дня Победы провел необычную акцию: каждый день на страничке театра в «Инстаграме» появлялись видео, на которых актеры Молодежки пели песни военных лет или читали стихи о войне.

«Мы тоже люди, нам сейчас страшно и грустно, – говорится в обращении театра к посетителям странички. – Совсем недавно мы осознали, что в этом году не будет парада Победы. Но это не должно означать, что не будет праздника Победы. Любая весна для русских людей – это праздник единения друг с другом, праздник гордости за свой народ, это напоминание о том, благодаря кому мы просыпаемся в своей стране и говорим на своем языке.

И мы устраиваем праздник. Наши актеры будут читать прямо из дома стихи, петь песни – все, что генетическая память воспроизводит в наших сердцах каждый май.

С 1 по 9 мая мы делимся с вами этим творчеством. Это не флешмоб, не челлендж. Это вообще не про тренды…

Вы тоже можете читать стихи, петь песни, вспоминать своих дедушек и бабушек. Ведь праздник Победы – это не Красная площадь, это люди, память и любовь!»

На страничке театра (0+) можно услышать, как Денис Лашко поет «Темную ночь», Лариса Постернак – «На позицию девушка провожала бойца», Галина Копылова читает «В госпитале» Ольги Берггольц, Анастасия Федосеева – «Пожилых не помню на войне» Юлии Друниной, а также увидеть другие видеоролики с искренними, чистыми песнями и стихами. Для просмотра они будут доступны и после 9 Мая.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ