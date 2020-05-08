Китайские барабаны, спасенные русским На странице Музея истории Дальнего Востока имени В. Арсеньева практически ежедневно под хештегом #экспонатмузейарсеньева публикуются истории об экспонатах – тех, что представлены на выставках, и тех, что хранятся в фондах. Мы знакомим вас, читатель, с самыми интересными из них.

Сегодня герои публикации – большие китайские барабаны. Они представлены на втором этаже в главном корпусе музея (Светланская, 20) в экспозиции «Время людей» (0+) (зал «Время города»).

Подобные барабаны – неотъемлемая часть китайской культуры, а точнее, китайского традиционного театра. Различных размеров и видов, они занимают в постановке важное место. На них играет дирижер, который подает сигналы музыкантам оркестра и актерам на сцене, с помощью бамбуковых палочек издает самые различные звуки, выражая чувства героев.

Большие барабаны, находящиеся в музее, привезены из самого Китая и имеют богатую событиями судьбу. Их передал в музей Аполлинарий Васильевич Рудаков в числе первой тысячи поступлений. Выдающийся китаевед, маньчжурист, один из основателей Восточного института во Владивостоке в 1900 году вывез из охваченной восстанием ихэтуаней ( это восстание в Европе и России называли «боксерским», потому что на знамени восставших был изображен сжатый кулак. – Прим. ред.) провинции Мукден множество предметов, составляющих жизнь китайцев еще в XIX веке – от предметов быта вроде грелки для рук до огромной коллекции книг. В 1931 году он передал музею часть этих предметов, в том числе и большие китайские барабаны.

Автор: Отдел новостей «В»