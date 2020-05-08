«Заря» расцветает онлайн Центр современного искусства «Заря» закрылся для посетителей одним из первых – еще в середине марта. Но ЦСИ не прекратил свою работу – она ведется онлайн.

Как подчеркнули в пресс-службе «Зари», обо всех проектах центра можно подробно узнать в Интернете. Пользователи Сети со всего света уже могут посмотреть каталог выставки местных фотографов «Дальний фокус» (0+) и почитать об уличном искусстве Владивостока.

Онлайн-каталог фотовыставки «Дальний фокус» позволяет увидеть работы, представленные сейчас в ЦСИ «Заря». С помощью системы навигации можно перемещаться между различными разделами выставки (всего их восемь – от портрета и архитектуры до уличного фото). Краткое описание раздела помогает лучше понять идею, которую вкладывал в него куратор выставки.

– Этот каталог для тех жителей Владивостока, которые не успели посетить выставку до временного закрытия центра. Да и гостям города, наслышанным о Владивостоке с его удивительным ландшафтом и колоритом, тоже будет интересно. Заодно можно узнать историю города, – рассказала управляющая ЦСИ «Заря» Марина Кириллова.

На сайте ЦСИ вышли путевые заметки художницы Светланы Шуваевой – участницы международной исследовательской программы «Зари» «Контактные зоны: Дальний Восток» – о поездке художницы в китайскую арт-резиденцию Points прошлой осенью.

– У Светланы прекрасный легкий слог и способность подмечать любопытные вещи в традиционном укладе древних китайских городов. Во время чтения создается ощущение, что идешь по тем же улочкам, что и художница, – поделилась Марина Кириллова.

В соцсетях ЦСИ выходит серия постов об уличных арт-объектах на территории «Зари» (или, как его тут называют, в «музее под открытым небом»). Посты включают в себя информацию о художнике и его проекте, примеры его прошлых произведений (в том числе те, что были сделаны после работы в «Заре»), ссылки на его интересные интервью, чтобы читатель мог узнать о человеке из первых уст. Подобные публикации с самого начала вызвали большой отклик у аудитории, ими активно делились.

– Многие не знали, что на уличной территории «Зари» есть некоторые из этих объектов (или что кроме работ у нас художник делал что-то еще в другой части города). Или, скажем, они видели сами объекты, но не знали историю их создания или имя автора. Вообще, с уличным искусством обычно так и происходит: оно чаще всего безымянное, и про него мало что известно. Но у нас не тот случай, и мы хотим еще раз напомнить все задумки авторов, которые они воплотили в своих проектах. Иногда это заставляет иначе взглянуть на ставшие уже привычными объекты, мимо которых, например, каждый день ходишь на работу, – отметила Марина Кириллова.

Кроме того, в ЦСИ «Заря» есть собственный большой архив записей лекций российских и зарубежных кураторов и художников (включая участников одноименной арт-резиденции) из самых разных областей искусства – фотографии, архитектуры, дизайна. Сейчас ведется работа по обработке части этого архива, чтобы в дальнейшем выложить ее в открытый доступ на сайте ЦСИ. Таким образом те, кто когда-то пропустил эти мероприятия, смогут наверстать упущенное или открыть для себя новые творческие имена.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»