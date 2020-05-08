Кому и коронавирус – кормилец Специалисты Дальневосточного ГУ Банка России предупреждают о новых аферах на фоне разбушевавшегося коронавируса. Преступники раскачивают наши эмоции, эксплуатируя чувство страха, растерянности, тревоги, которые притупляют разум и логику.

«В стрессовых ситуациях многие люди склонны к панике, а манипуляторы умело этим пользуются в своих целях. Сейчас мошенники используют шумиху вокруг COVID-19 для недобросовестной рекламы поддельных лекарств и тестов, сборов средств для фиктивных благотворительных целей», – прокомментировал ситуацию начальник отдела информационной безопасности Дальневосточного ГУ Банка России Алексей Каракиян.

Одна из последних афер построена на повышении спроса на дистанционную работу в условиях режима самоизоляции. То и дело в Интернете появляются объявления, которые предлагают трудоустройство. Человек заходит на сайт, заполняет специальную форму, после чего ему приходит письмо с «вакансиями». Мошенников интересуют паспортные данные, номер СНИЛС, реквизиты банковской карты якобы для перечисления зарплаты. И человек, не задумываясь, предоставляет им конфиденциальные сведения: ведь соискателей много, а вакансий мало. Так преступники получают возможность похитить деньги.

Очень часто от действий мошенников страдают пенсионеры. В последнее время участились случаи, когда нечистые на руку люди звонят в двери пожилым гражданам и предлагают пройти тест на вирус. Аферисты пользуются тем, что люди старшего возраста часто более доверчивы. Общение для них важнее, чем материальные ценности. В итоге старики лишаются денег и ценных вещей.

Однако от действий мошенников страдают не только пожилые. Злоумышленники часто прикрываются названиями официальных организаций, к которым у большинства людей высокий уровень доверия.

– На днях получила письмо от Всемирной организации здравоохранения, – рассказывает 45-летняя Светлана. – В нем сообщалось, что ученые всего мира сейчас активно работают над вакциной от коронавируса, а ВОЗ курирует этот проект. И всем неравнодушным людям предлагалось поддержать исследования и внести посильные пожертвования. Была указана ссылка на сайт, где это можно сделать. Мне показалось, что я слышала про эту работу Всемирной организации здравоохранения. Сейчас практически все новости упоминают ВОЗ и COVID-19. Поэтому решила не оставаться в стороне и перевела через этот сайт сумму, с которой было не жалко расстаться, но никак не ожидала, что после этого с моей карты спишут все деньги. Теперь понимаю, что данный портал был создан злоумышленниками и, когда я ввела данные своей карты, они перехватили их, чтобы опустошить мои карманы».

Если вам предлагают внести пожертвование на счет какой-либо известной организации, необходимо зайти на ее официальный сайт и убедиться, что она проводит сбор денег. На сайте должны быть указаны реквизиты организации или ссылки на страницы, где деньги можно перевести безопасным способом.

Как выясняется, жертвой мошенничества может стать и клиент банка.

– Пришло уведомление, в котором говорилось, что мне нужно получить «компенсацию» в период эпидемии. Для перевода денежных средств на мой счет необходимо сообщить данные банковской карты. Я и жена временно находились без работы из-за коронавируса. Меня очень беспокоила эта ситуация, – поделился житель Владивостока Олег. – Наверное, поэтому не обратил внимания на некоторые нюансы. В итоге потерял деньги.

В таких случаях лучше сразу обращаться по официальному номеру банка, который указан на оборотной стороне банковской карты или на его официальном сайте. Настоящий сотрудник банка расскажет, должны ли вы получить какие-то выплаты, все ли в порядке с вашими картами и счетами. Если человек сообщает конфиденциальную информацию и полные реквизиты своей карты другим людям, он рискует потерять все деньги. Особенно должно насторожить, если у вас просят трехзначный код с ее обратной стороны, пин-код или код из СМС, поступившего на ваш телефон. Сотрудник банка никогда этого не спросит.

Мошенники используют любой информационный повод, чтобы, запугав людей, получить доступ к их деньгам. Житель Приморья Егор, находящийся дома на самоизоляции из-за пандемии, получил СМС, в котором утверждалось, что, согласно данным геолокации, он нарушил режим карантина. Ему выписан штраф на сумму 4000 рублей. СМС было очень убедительным, ведь там были указаны его Ф.И.О., ссылки на статьи из законов, постановление ФСИН. Мошенники пугали тем, что ему грозит более суровое наказание, если он не заплатит штраф в течение 24 часов. Остановило то, что Егор никуда не выходил из квартиры, даже еду заказывал через Интернет. Система оплаты штрафа также показалась странной. Деньги нужно было перевести на номер мобильного телефона.

– На этот раз аферисты решили сыграть на эмоциях тех, кто нарушает режим самоизоляции. Неудивительно, что в СМС-сообщениях фигурируют реальные имена граждан. Базы данных для подобных рассылок преступники покупают на черном рынке либо черпают информацию в социальных сетях. Чтобы не оказаться жертвой мошенничества, обратитесь напрямую в ту структуру, от которой, как уверяется, поступило сообщение, и там уточните, что и каким образом вам надлежит оплатить, – объяснил Алексей Каракиян.

Комментарий

Ирина Сырова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю:

– Тенденция увеличения числа преступлений, совершенных с использованием методов социальной инженерии, к сожалению, сохраняется. В этом году на территории края отмечается рост преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (с 731 совершенного за 1-й квартал 2019 года до 1425 – в этом году), в том числе совершенных с использованием средств мобильной связи (с 462 до 882), сети Интернет (с 333 до 615) и пластиковых карт (со 108 до 437).

В структуре преступлений данного вида преобладают мошенничества, а также кражи денежных средств с банковских счетов граждан или так называемых электронных денежных средств.

В то же время анализ массива регистрации преступлений по месяцам показывает, что в январе в крае совершено 464 преступления в сфере IT-технологий (преступления, совершенные дистанционным способом), в феврале – 482, в марте – 479.

С начала введения режима самоизоляции в полицию края поступило 98 таких заявлений. До введения режима самоизоляции за аналогичный период зарегистрировано 89 заявлений.

Таким образом, можно отметить, что введение на территории Приморья режима самоизоляции кардинально не отразилось на состоянии оперативной обстановки в регионе. Рост преступлений в сфере IT-технологий отмечался и в прошлом, и в позапрошлом году, и ранее. Правонарушители, пользуясь ситуацией, перепрофилировались на совершение мошеннических действий иными способами, отличающимися от ранее используемых.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО