Во Владивостоке приступили к ликвидации очагов концентрации ДТП

Первым объектом, где начались работы, стало транспортное кольцо на улице Толстого, отметили в пресс-службе краевого центра. Здесь уже установили 168 погонных метров дорожного ограждения, которое отделило проезжую часть от пешеходной зоны.

8 май 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4679 (6384) от 8 май 2020
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«На кольце улицы Толстого работа продолжится, планируем смонтировать здесь еще около 320 метров дорожного ограждения», – рассказали в управлении дорог и благоустройства городской администрации. 

По словам специалистов, в этом году планируется провести мероприятия по ликвидации очагов дорожно-транспортных происшествий по 17 адресам, которые были определены мэрией Владивостока совместно с ГИБДД.

По некоторым адресам установят леерное ограждение, чтобы обезопасить пешеходов и исключить переход дороги в неустановленных местах, по других появятся новые типы разметки, знаки, светофоры и т. д.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»