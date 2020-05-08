Во Владивостоке приступили к ликвидации очагов концентрации ДТП Первым объектом, где начались работы, стало транспортное кольцо на улице Толстого, отметили в пресс-службе краевого центра. Здесь уже установили 168 погонных метров дорожного ограждения, которое отделило проезжую часть от пешеходной зоны.

«На кольце улицы Толстого работа продолжится, планируем смонтировать здесь еще около 320 метров дорожного ограждения», – рассказали в управлении дорог и благоустройства городской администрации.

По словам специалистов, в этом году планируется провести мероприятия по ликвидации очагов дорожно-транспортных происшествий по 17 адресам, которые были определены мэрией Владивостока совместно с ГИБДД.

По некоторым адресам установят леерное ограждение, чтобы обезопасить пешеходов и исключить переход дороги в неустановленных местах, по других появятся новые типы разметки, знаки, светофоры и т. д.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»