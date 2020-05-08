Реконструкцию опорных стен завершат благоустройством Ремонт еще одной подпорной конструкции начали во Владивостоке, сообщили в пресс-службе мэрии.

Новая опорная конструкция на месте старой и уже пришедшей в негодность появится на Русской, 15. «Основные ремонтные работы уже завершили на Муравьева-Амурского, 5 и на Ватутина, 4. Сейчас здесь восстанавливают благоустройство, – уточнили в городском управлении дорог и благоустройства. – Завершающий этап ремонта начался на Тунгусской, 69».

На улице Русской, 15 подрядной организации предстоит смонтировать новую опорную конструкцию из железобетонных блоков общей протяженностью около 50 метров.

Напомним, что ремонт подпорных стен также планируется начать в ближайшее время на улицах Зои Космодемьянской, 7, Пологой, 63, Светланской, 207 и Светланской, 109.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»