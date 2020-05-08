Аллею на улице Вострецова благоустраивают по просьбе жителей По итогам опроса жильцов ближайших домов в районе ул. Вострецова, 8–10 строители по заказу городской администрации создают аллею. Именно за нее проголосовало большинство, сообщили в пресс-службе мэрии.

На днях объект с рабочим визитом посетил глава Владивостока Олег Гуменюк. Он поручил специалистам городской администрации после завершения основных ремонтных работ заняться озеленением и установить лавочки для удобства отдыхающих.

«Основные работы уже подходят к концу. В ближайшие дни здесь должны заасфальтировать последний участок пешеходной зоны», – доложил заместитель руководителя управления дорог и благоустройства Юрий Трунов.

Отметим, что во Владивостоке подошли к концу и основные работы по ремонту Гайдамакского сквера, в самом разгаре ремонт сквера Ветеранов, а также обустройство системы ливневой канализации в парке Минного городка. В последнем, к слову, в этом году также отремонтируют лестницы, пешеходные дорожки, установят фонари и лавочки.

Фото Евгения КУЛЕШОВА/vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»