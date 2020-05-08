По тропе к душе острова На острове Попова обустраивают туристические маршруты, устанавливают информационные указатели. Всего, как сообщили в пресс-службе мэрии, запланировано оформить семь пеших маршрутов различных дистанций для туристов с разной подготовкой.

Как уже писал «В», работы начались еще в прошлом году. По замыслу городских властей эта островная территория должна стать одним из центров экотуризма в столице ДФО, где будут созданы комфортные условия и для российских, и для иностранных гостей.

«В конце прошлого года совместно с Туристско-информационным центром (ТИЦ) Приморья мы приступили к установке информационно-навигационных туристических указателей для туристов на русском и английском языках», – рассказал Виталий Станиславчук, начальник отдела туризма управления инвестиций, туризма и развития предпринимательства администрации Владивостока.

Указатели расположены в самых популярных у туристов местах, среди которых такие достопримечательности, как полукапонир, курган, столетняя липа, а также самые живописные природные объекты – мыс Проходной и мыс Ликандера, ущелье Дворец дракона, бухта Пограничная и причудливые кекуры.

На сегодняшний день утвержден список из семи маршрутов различной протяженности и сложности. В начале марта на маршруте «Дух острова» началась работа по благоустройству пешей тропы. Участок уже расчищен от сухостоя, а тропа расширена с 1,5 до 2 метров. Из сухих деревьев были изготовлены лавочки, которые установили на туристических маршрутах.

Справка

Планируемые маршруты острова Попова:

– № 1 «Дух острова» (4 км): п. Старка – полукапонир – столетняя липа – курган – Дворец дракона – п. Старка;

– № 2 «Дворец дракона» (20 км): п. Старка – музей Дальневосточного морского биосферного заповедника – ущелье Дворец дракона – мыс Проходной – кекур (столбовидная или конусообразная скала естественного происхождения. – Прим. ред.) Палец – бухта Пограничная – мыс Западный – п. Старка;

– № 3 «Кругосветка» (круговой маршрут по всему острову – 30 км): п. Старка – музей Дальневосточного морского биосферного заповедника – ущелье Дворец дракона – кекур Палец – бухта Пограничная – мыс Андреева – гора Кукуша – кекур Сидящий Рыбак – мыс Западный – гора Попова (158 м) – мыс Низкий – плавучий дот – бухта Алексеева – мыс Птичий – мыс Дарагана – п. Старка;

– № 4/1 «Заповедный» (23 км): бухта Западная (рыбзавод) – мыс Лекандера – бухта Пограничная – п. Старка – бухта Западная – бухта Западная (рыбзавод);

– № 4/2 «Заповедный» (10 км): бухта Западная (рыбзавод) – мыс Андреева – гора Кукуша – кекур Сидящий Рыбак – бухта Пограничная – бухта Западная (рыбзавод);

– № 5/1 «Гора Попова» (15 км): бухта Западная (рыбзавод) – гора Попова (158 м) – бухта Алексеева – мыс Птичий – мыс Дарагана – п. Старка – бухта Западная (рыбзавод);

– № 5/2 «Гора Попова» (8 км): бухта Западная (рыбзавод) – гора Попова (158 м) – мыс Низкий – плавучий дот – бухта Западная (рыбзавод).

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»