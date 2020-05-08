Где оставить «Луговую», решат горожане Жителям Владивостока предлагают принять участие в опросе по переносу остановочного пункта «Луговая».

Как пояснили в пресс-службе мэрии, речь идет об остановке автобусов, которые направляются в сторону улицы Спортивной. В целях благоустройства площади Луговой остановочный павильон предлагается перенести от дома № 6/4 на Ивановской ближе к железнодорожному мосту.

Предложения и замечания граждане могут направлять до 20 мая 2020 года на адрес электронной почты bus@vlc.ru. Помимо этого, проголосовать за или против переноса можно на официальных страницах администрации Владивостока в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

В управлении транспорта администрации города подчеркивают: если жители Владивостока выскажутся против изменений, остановочный пункт останется на прежнем месте.

Фото Евгения КУЛЕШОВА/vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»