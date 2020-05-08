На одной из главных магистралей города проведут комплексный ремонт В краевой столице подрядчики приступили к работам на улице Маковского, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На участке от «Зари» до остановки общественного транспорта «Перевал» проведут комплексный ремонт – уложат новое асфальтовое покрытие, отремонтируют пешеходные зоны, уберут старое бетонное ограждение и установят новое из металлоконструкций. Протяженность ремонтируемого участка составит около 3 километров.

В управлении дорог и благоустройства уточнили, что первым этапом согласно технологиям стали демонтажные работы.

«Демонтируется бортовой камень для переустановки его на новый уровень дороги и в соответствии с линиями, ведь, как известно, часть бортовых камней повреждена из-за ДТП, а некоторые требует замены, так как пришли в негодность», – подчеркнули специалисты.

Специалисты мэрии подчеркивают, что под замену на данном объекте пойдет лишь 20 % бортовых камней, которые полностью непригодны для использования. Другие вернут на место, но уже на новый уровень и в новых границах.

Здесь также восстановят сети ливневой канализации, на разделительной полосе заменят 200 пришедших в негодность дождеприемных лотков. Подрядчикам предстоит отремонтировать и разрушенные колодцы инженерных коммуникаций, установить лотки между пешеходной зоной и откосом, которые требуют замены.

Дорожное полотно будет отремонтировано на 95 тысячах квадратных метров. Ремонт проведут и на тротуаре по направлению «Заря» – «Перевал».

«В прошлом году подрядчик приступил к работам и смог отремонтировать только пешеходную зону от «Перевала» до «Зари». В связи с тем, что работы не были выполнены в полном объеме, мэрия расторгла контракт», – напомнили специалисты.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»