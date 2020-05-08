Отопительный сезон завершен. Приступают к гидравлическим испытаниям Приморская генерация (филиал АО «ДГК») завершает отопительный сезон во Владивостоке, Артеме и Партизанске, сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Согласно постановлениям администраций Владивостока, Артемовского и Партизанского округов подачу тепловой энергии в дома жителей Владивостока и Партизанска намерены завершить 7 мая, Артема – 11 мая.

После отключения управляющими компаниями и ТСЖ потребителей от подачи тепла энергетики Приморской генерации перейдут на летний режим работы, снизят объем выработки тепловой энергии, но при этом продолжат обеспечивать потребителей горячей водой.

После окончания отопительного сезона энергетики начнут проведение гидравлических испытаний теплотрасс и реализацию ремонтной программы. Выявив слабые места на теплосетях, приступят к устранению поврежденных участков. Помимо этого, Приморской генерацией запланированы замена трубопроводов на изношенных участках, ремонт оборудования и другие мероприятия в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»