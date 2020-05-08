Миссия Ольги В начале мая ушла из жизни председатель благотворительного фонда «Программа помощи России» Ольга Куликовская-Романова, невестка великой княгини Ольги Александровны Романовой.

В 2013 году, в год 400-летия династии Романовых, Ольга Николаевна побывала во Владивостоке. И ее визит помнят по сей день, а знакомством с нею гордятся многие известные в крае и городе люди искусства, бизнеса...

Ольга Куликовская-Романова тогда привезла в наш город выставку акварелей своей свекрови, открыла (вместе с Игорем Пушкаревым, тогдашним мэром Владивостока) традиционный офицерский бал в преддверии Дня защитника Отечества, провела множество встреч – с историками, студентами, творческой интеллигенцией, прихожанами православных храмов города...

– В течение этих полутора месяцев Ольга Николаевна изумляла всех своей деятельной, активной жизненной позицией, стремлением успеть как можно больше, – рассказал Виктор Шалай, директор музея имени Арсеньева. – Это был человек огромной энергии и большой души.

Одной из главных целей своей работы Ольга Куликовская-Романова считала восстановление исторической справедливости по отношению к династии Романовых.

– Вся работа моя (доклады, выставки, лекции) вернула жителям России правду о Романовых. О том, какие это были удивительные люди, талантливые, яркие... За послереволюционные годы само их имя было оболгано, унижено, – рассказала она в интервью «В». – И своей работой, даже разговорами с людьми я хочу доказать, убедить в том, что Романовы вовсе не были такими ужасными, как говорила советская пропаганда, они не были извергами. Это были люди, которые заботились о своих подданных, своей стране. Покажите мне в истории России хоть одну первую леди, которая бы, надев передник, пошла в госпиталь выносить судно за больными, выхаживать их, делать перевязки, дежурить в больнице... А моя свекровь, царская сестра и дочь императора, работала в госпитале, не гнушаясь никакой работы, даже черной. Она любила свой народ, не уехала из России. Она могла бы стать королевой Румынии, королевой Швеции. Но не приняла эти предложения, искала счастье в родной стране, даже после революции до последнего жила в России.

Ольга Николаевна тепло отзывалась о Владивостоке: «Мне кажется, ваш город чуть добрее, чем города в Центральной России...» – говорила она. Владивосток всегда будет хранить теплую память об Ольге Куликовской-Романовой.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»