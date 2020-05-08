Узнать судьбу погибших за Родину Владивостокцам помогут узнать фронтовую судьбу погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны родственников. Для этого нужно оставить заявку на странице Всероссийского проекта «Судьба солдата онлайн», сообщили в пресс-службе мэрии.

Граждане могут также заполнить анкету, по данным которой добровольцы постараются восстановить весь военный путь пропавшего родственника. В ней требуется указать всю известную информацию, в частности, имя и фамилию солдата или офицера, место и год призыва, последнее место службы. Обязательно следует уточнить свои контакты – телефон, электронную почту, чтобы добровольцы могли связаться с заявителем и передать ему собранные сведения. Сбор информации ведут активисты «Поискового движения России».

Также в преддверии 75-летия Великой Победы начал свою работу новый информационный ресурс «Бессмертный цех». Как уже писал «В», здесь размещены материалы о тружениках тыла Приморья. База данных создана на сайте Приморской краевой публичной библиотеки им. А.М. Горького. Сегодня база данных «Труженики тыла Приморья» включает 450 имен, биографические справки, около 500 фотографий, аудио– и видеозаписи, сканы документов и многое другое. К сбору материалов были привлечены муниципальные библиотеки края, историко-краеведческие музеи и архивы, городские и районные советы ветеранов, краеведы, учителя истории, ветераны – труженики тыла и их семьи. В разделе, посвященном Владивостоку, на сегодня 76 имен.

Автор: Отдел новостей «В»