Ветеран Великой Отечественной победила коронавирус По данным на 7 мая, 130 приморцев справились с новым опасным заболеванием. Всего с начала эпидемии в крае зарегистрировано 727 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе края.

Вчера стало известно, что еще 31 человек в Приморье излечился от заболевания, вызываемого коронавирусом. «Среди тех, кто справился с болезнью, трое детей, а также 94-летняя женщина – ветеран Великой Отечественной войны», – уточнили специалисты.

Но, как подчеркивают специалисты, заболевших становится все больше (только за сутки – 6-7 мая – их количество увеличилось на 43 человека) и уже составляет 727 человек. Также растет количество пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

К сожалению, жертв нового вируса тоже становится больше. В региональном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили о еще двух смертельных случаях. Это мужчины в возрасте 65+, которые имели хронические заболевания. Общее число летальных исходов COVID-19 в крае (по данным на утро 7 мая) – восемь.

«В обоих случаях заболевание протекало в тяжелой форме и было осложнено двусторонней пневмонией. Один из пациентов также страдал ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью и имел гематологическое заболевание», – обозначили в штабе.

Как уже писал «В», из-за высокой заболеваемости COVID-19 с 8 мая вводится карантин в Находке. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Предложено ограничить въезд и выезд людей из Находки, кроме граждан, работающих на предприятиях непрерывного цикла, ввести систему контроля за проживающими в муниципалитете. Также в Находке приостанавливается работа торговых центров, кроме продуктовых магазинов и реализующих товары первой необходимости. Будет проведена тотальная санобработка общественных мест и жилого фонда.

По данным замминистра здравоохранения Приморья Тамары Курченко, дополнительно в Находке развернуто 40 коек, оснащенных восемью аппаратами ИВЛ.

В то же время стали известны результаты повторного теста на коронавирус сотрудников скорой помощи Находки. Диагноз не подтвердился. Как сообщил главный врач Находкинской СМП Андрей Джирма, домой к своим семьям смогли вернуться 17 человек, находящихся на карантине в обсерваторе.

PS. В четверг вечером пресс-служба краевого правительства сообщила, что коронавирус унес жизни еще двух приморцев. Это мужчины 86 и 90 лет. Всего жертвами новой инфекции в крае стали 10 человек.

Автор: Отдел новостей «В»