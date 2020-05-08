Парад состоится при любой погоде. Но в небе Чтобы принять участие и увидеть своими глазами «победные» мероприятия, гражданам предлагают выйти на балкон и в Интернет

День Победы во Владивостоке в этом году пройдет без традиционных массовых мероприятий – их перенесут на другую дату. Тем не менее 9 Мая не останется без памятных и красочных торжеств – с поправкой на режим самоизоляции.

В воздухе – самолеты ТОФ

Летчики морской авиации Тихоокеанского флота, армейской авиации сухопутных войск и 14-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа 9 Мая проведут воздушный парад в небе над Владивостоком. Таким образом российские военные отметят 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Для участия воздушной части праздничных мероприятий во Владивостоке планируется задействовать 21 летательный аппарат. В их числе 11 самолетов и вертолетов будут представлять морскую авиацию – это дальние противолодочные Ту-142, средние противолодочные Ил-38, командный Ту-134 и палубные Ка-27. С аэродрома «Центральная-Угловая» взлетят высотные перехватчики МиГ-31 и истребители Су-35С поколения 4++. Из Черниговки для участия в параде прилетят разведывательно-ударные «вертушки» Ка-52 «Аллигатор» и военно-транспортные геликоптеры Ми-8 различных модификаций.

Пилоты пролетят над городом на высотах от 400 до 500 метров на различных скоростях. Так что воздушный парад увидят все желающие.

Песни во дворе у каждого ветерана

В День Победы также состоится акция «Концерт одного артиста во дворе ветерана». Как сообщили в пресс-службе края, вокалисты из учреждений культуры, заслуженных творческих коллективов и молодежных музыкальных групп подарят музыкальные поздравления участникам Великой Отечественной войны.

Во двор к каждому участнику Великой Отечественной войны приедет празднично украшенный автомобиль, оснащенный звуковой аппаратурой. Артист в военной форме, с георгиевской ленточкой на груди в микрофон по имени обратится к проживающему в доме ветерану, поздравит с Днем Победы, расскажет его боевую историю и исполнит известную патриотическую песню. Виновник торжества и его соседи смогут наблюдать за концертом из открытых окон и с балкона.

«Все музыканты будут оснащены средствами индивидуальной защиты и должны строго соблюдать социальную дистанцию. Во время выступления они обязательно обратятся к публике с просьбой не спускаться во двор, не собираться вместе, а слушать песни из окон или с балконов, находясь в своих квартирах, чтобы не нарушать режим самоизоляции и не создавать дополнительных рисков для здоровья. Мы делаем эти мероприятия не для галочки, не для красивой картинки. Наша задача – создать хорошее настроение ветеранам, сделать все, чтобы они не остались в этот великий праздник без внимания», – уточнила заместитель председателя краевого правительства Елена Бронникова.

На данный момент во Владивостоке сформировано 30 мини-бригад. Каждая посетит семь-восемь адресов.

Владивостокских окон свет

9 Мая пройдет и акция «Лучи Победы». Жителям Владивостока предлагается в 22 часа зажечь у себя дома бытовые фонари, фонарики на мобильных телефонах и другие источники света, подойти с ними к открытому окну или выйти на балкон. В это же время командование Тихоокеанского флота запустит в небо 30 памятных артиллерийских залпов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Все желающие также могут присоединиться к акции «Бессмертный полк» онлайн. В традиционном формате он пройдет позже, когда будет определена дата празднования, а пока горожанам предлагают разместить фотографию и рассказ о героях на официальном сайте акции. Еще один способ почтить павших воинов – разместить их фотографии у окон.

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, с сайта vlc.ru

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ, Николай КУТЕНКИХ