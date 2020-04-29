Ужас джунглей Как партизаны Вьетконга победили вооруженную до зубов армию оккупантов-головорезов

Накануне 75-летия Великой Победы над фашизмом свой собственный победный юбилей отмечает народ Вьетнама. В день освобождения Сайгона 30 апреля 1975 года завершилась вторая Индокитайская война. Многострадальный Вьетнам смог объединиться.

За 10 лет жесточайших боев за свободу и независимость на севере и юге этой страны в общей сложности погибло и умерло от ран более 1,1 млн военных и партизан. Безвинными жертвами американского геноцида и попытки порабощения считаются еще около 2 млн мирных жителей. Во Вьетнаме нет ни одной семьи, не потерявшей родных. Все как в России, только жертв меньше, хотя сама война длилась вдвое дольше.

Вьетнамцы бережно хранят память о тех трагических событиях, берегут реликвии страшной войны. Одно из свидетельств тому – огромный музей народных мстителей Вьетконга в местечке Кути. Это система подземных баз и тоннелей, построенных вблизи пунктов расквартирования наземных войск и боевого аэродрома армии США. Полвека назад она располагалась в полусотне километров на запад от Сайгона, в сторону границы с Камбоджей. Сейчас мегаполис так разросся, что Кути уже является дальним пригородом Хошимина (так с 1976 года называется Сайгон). Только сама партизанская база сохраняется в первозданном виде.

Круглый год музей под открытым небом ежедневно посещают тысячи туристов со всего мира. Конечно, больше всего школьников и студентов из самого Вьетнама. И этим они схожи с молодежью России, которая стремится побывать в парке Победы на Поклонной горе в Москве, чтобы прикоснуться к героическому прошлому своих предков.

В последнее время достопримечательность в Кути стала популярной и у гостей из США. Нынешнее поколение американцев пытается понять, зачем их отцы практически уподобились фашистам. Традиционно часто сюда приезжают и россияне, ведь наша страна, сама пережившая трагедию страшной войны, была чуть ли не единственным союзником Вьетнама в те годы.

Не стал исключением и корреспондент «В». Моим экскурсоводом выступил сотрудник одного из российских туроператоров Илья Крапивин. Кстати, все местные экскурсоводы обязаны знать несколько иностранных языков, поскольку людям со всего мира интересно узнать о том, как простые крестьяне только с автоматами Калашникова в руках сумели разгромить вооруженных до зубов захватчиков из-за океана.

Индокитай с «доктриной домино»

После первой Индокитайской войны, в которой в 1954 году была повержена Франция, Вьетнам временно разделился на две части: социалистическую северную и капиталистическую южную. По 17-й параллели была установлена демилитаризованная зона (по такой же схеме происходило деление Германии, Австрии и Кореи после Второй мировой).

Северу со столицей Ханой помогал СССР, который еще в 1950 году первым установил дипломатические отношения с молодой республикой. На стороне Сайгона выступили США со своими многочисленными союзниками.

Несмотря на Женевские соглашения 1954 года, дававшие вьетнамцам право на проведение всеобщих свободных выборов с последующим объединением двух разделенных территорий, США взяли курс на противодействие коммунистическим силам в бывшем Индокитае. Администрация президента Дуайта Эйзехауэра исходила из так называемой доктрины домино, когда победа коммунистов в одном из государств региона неизбежно вела к их победе в соседних странах. Янки этому всячески препятствовали. Вначале советниками, деньгами и оружием они поддерживали коррумпированный режим южан во главе с Нго Дин Зьемом, а потом и сами втянулись в войну с армией севера и партизанами юга.

Мирный народ на мушке прицела

Чуть более 55 лет назад, 2 марта 1965 года, США начали регулярные и беспощадные бомбардировки Северного Вьетнама. Через неделю высадился первый десант из двух батальонов морской пехоты на стратегически важном аэродроме Дананга. На пике войны здесь одновременно находилось 580 тысяч солдат и офицеров оккупационного корпуса.

Им противостояли армия Северного Вьетнама и Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, или Вьетконг (сокращенно от «вьетнам конг шан» – вьетнамский коммунист). Конечно, эти бесстрашные герои не смогли бы в одиночку справиться с сотнями тысяч отъявленных головорезов из США, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда и других стран, имевших на вооружении запрещенное во всем мире химическое и бактериологическое оружие, тысячи самолетов и вертолетов, танков и бронемашин, артиллерийских стволов и минометов, крейсеров и авианосцев. Однако с севера по тропе Хо Ши Мина – через джунгли раздираемых гражданскими войнами Лаоса и Камбоджи – направлялось подкрепление. Новые бойцы под постоянными бомбежками пробивались через засады и несли на себе оружие (в первую очередь автоматы Калашникова и патроны к ним), боеприпасы, медикаменты. Они вливались в ряды Вьетконга.

Партизаны выходят ночью

С той поры народный фронт начал оказывать реальное сопротивление. И даже вступал в открытые боевые столкновения. Но главная ставка была сделана на ночную войну с врагом.

У вьетнамцев накопился богатый опыт партизанской борьбы, пока они воевали за свободу и независимость с японцами и французами. Его основательно дополнили в соответствии с новыми реалиями. И во всеоружии применили в войне с янки и их сателлитами, с марионеточным режимом США на юге разделенной страны.

Принцип боевых действий вьетконговцев был предельно прост, но вселял ужас в южновьетнамских и американских солдат. Сражались они под покровом ночи. В темноте появлялись из ниоткуда и неожиданно нападали на караулы и дозоры, казармы, склады с оружием и топливом для техники, штабы и аэродромы. А потом внезапно исчезали, оставляя за собой трупы вражеских солдат и разрушения. Широко применялись засады, подрывы линий коммуникаций и снабжения войск противника, выслеживались предатели. Объекты для нападений всегда менялись.

Партизанская война велась на просторах от 17-й параллели и устья Меконга, с каждым месяцем все ближе и ближе подбираясь к Сайгону. Первичные подразделения состояли из трех-четырех человек, лишь руководитель ячейки знал представителя командования или связного (поэтому, даже попав в плен, узник ничего не мог рассказать обо всем движении). За каждым отрядом закреплялся определенный сектор для ведения боевых действий. Все операции тщательно планировались. Действовала отлаженная система связи и оповещений. Вместо погибших тут же появлялись новые бойцы. Днем партизаны под видом крестьян осуществляли разведку местности.

В какой-то момент народные мстители стали настолько серьезной проблемой, что янки стали снимать с линии условного фронта с подразделениями коммунистического Ханоя свои регулярные части и перебрасывать их на борьбу с повстанцами. А позже в условном тылу были вынуждены держать свои основные войска. Все прибывавшие из США новые батальоны и бригады тут же отправлялись в джунгли для расправы над партизанами и помогавшими им мирными жителями.

Подземный фронт

Базы Вьетконга были буквально под носом у врага. Подземная сеть ходов сообщений на различной глубине позволяла партизанам наносить скрытые удары по американским войскам. Тоннели, располагавшиеся на нескольких уровнях глубины, включали в себя тайные входы, жилые помещения, склады, госпитали, оружейные мастерские, столовые. На крупнейшей партизанской базе их общая длина составляла около 150 км. А всего на юге Вьетнама было прорыто до 250 км тоннелей, что по протяженности сравнимо с московским метро.

Рыли их по ночам вьетконговцы и жители ближайших деревень. Землю с камнями и корнями деревьев вырубали тяпками с небольшими рукоятками. Трудились не только мужчины, но и женщины, они скрытно выносили землю в плетеных бамбуковых корзинках и прятали ее в расщелинах или скидывали в ручьи. Многоуровневые коридоры шли на глубинах от 1,5 до 8,5 метра и часто извивались, чтобы их нельзя было простреливать. И они были предельно узкими – в расчете на одного худощавого человека. Идти по ним можно было, только согнувшись по пояс. Обычному человеку европеоидной расы там не протиснуться. По некоторым участкам бойцы продвигались только ползком. В тоннель можно было попасть лишь через тщательно замаскированные люки на поверхности. Имелась в них и незаметная вентиляционная система.

Туристический аттракцион в прошлое

В музее Кути один из таких ходов расширили, чтобы туристы могли спуститься и совершить подземную прогулку. Посещение тоннелей сейчас является одной из главных туристических экскурсий в Хошимине. Я тоже попробовал и прошел 60 метров. Когда наверху меня попросили поделиться ощущениями, мой ответ уместился в одно слово: жуть.

Гораздо интереснее на стрельбище. Желающие под наблюдением инструкторов могут пострелять из автоматов Калашникова или штурмовых винтовок М-16. Стоимость одного десятка холостых патронов – от 400 до 550 тысяч донгов (1200-1650 рублей).

На видовых площадках собрано всевозможное трофейное вооружение – от подбитых танков и поврежденных гаубиц до стрелкового и холодного оружия. Однако сильнее всего впечатляют собранные вместе неразорвавшиеся (но с удаленными тротиловыми или ядовитыми начинками) мины, фугасы, снаряды и бомбы. Вот такие «подарки» сбрасывали янки на головы ни в чем не повинных людей.

Вьетконговцы оккупантам отвечали самоделками. Специалисты с севера научили их изготовлению ловушек, они назывались «на дурака». Сначала рылись и тщательно маскировались ямы на тропинках в джунглях. Внизу крепились острые пики из бамбука или металла. Их острие смазывали ядом змей и скорпионов. Идущий поверху вражеский солдат с оружием и снаряжением наступал на крышку, и та переворачивалась. Если идущие сзади сослуживцы быстро вытаскивали своего товарища, тот был обречен на долгую и мучительную смерть: в тропическом климате даже банальный порез гниет и заживает крайне долго.

А еще были ямы-ловушки со змеями и скорпионами, растяжки с гранатами, минные поля.

В одном из уголков базы расположена военно-полевая кухня. Туристам предлагают попробовать чаи, холодные напитки и тонизирующие отвары из трав (особого вкуса нет, зато полезно для организма). За отдельную плату можно заказать блюда из картофеля и разных приправ – точно такие же ели партизаны (кстати, еду они готовили только по утрам, когда местность накрывало дымкой; воду для питья брали из реки Сайгон, но она часто и подолгу была отравлена). Еще туристы могут попробовать себя в роли мукомола и смолоть на жерновах рис, а потом изготовить из муки… рисовую бумагу.

Впервые одну из таких подземных баз американцы обнаружили случайно в 1966 году. И с той поры безуспешно пытались их уничтожить. Вначале эти ходы затапливали, но эффекта это не приносило. Тогда для борьбы с тоннелями США стали применять распыление дефолиантов, вызывавших масштабное химическое заражение воды и почвы, тысячи людей получали заражение и умирали. Партизаны внутри спасались тем, что выставляли в тоннелях множество заслонок, что являлось весьма условной защитой. Позднее янки подготовили и ввели в бой специальные подразделения «туннельные крысы», но они несли большие потери и не добивались успеха. В итоге американская армия подвергла районы с тоннелями ковровым бомбардировкам.

Истребители против армии Рембо

На пике массированных бомбардировок мирного населения республики в апреле 1965 года лидер коммунистического Вьетнама Хо Ши Мин посетил Москву. Вскоре пошла советская помощь северным вьетнамцам. Все поставки военных и мирных грузов осуществлялись через Владивосток. Помощь оказывалась на уровне командировок советников, поставок боеприпасов для стрелкового оружия, систем ПВО и скоростных истребителей МиГ-17, а позднее МиГ-21.

В последующие годы именно эти перехватчики доставили больше всего неприятностей авиации США. Подготовленные советскими специалистами вьетнамские летчики-истребители сбили около 150 самолетов противника. Что касается ПВО, то СССР поставил во Вьетнам около сотни ЗРК С-75 и тысячи зенитных ракет к ним, 57-миллиметровые зенитно-артиллерийские комплексы С-60 и зенитные пулеметные установки.

С этого момента янки перестали безнаказанно бомбить мирные города и деревни на севере Вьетнама. Каждый их вылет приводил к безвозвратным потерям. В 1965 году в небе над Ханоем три ракеты ЗРК С-75 сбили четыре «Фантома», каждый из которых нес до 32 тонн бомб. Американские летчики-убийцы запаниковали.

Всего за годы войны с помощью советского оружия и специалистов вьетнамцы сбили порядка 3,5 тысячи американских самолетов и вертолетов. Сотни летчиков оказались в плену, Вашингтон их буквально предал и забыл, а всякие фильмы типа «Рембо» являются неуклюжей попыткой Голливуда скрыть правду от своего народа.

В борьбе с «невидимым» врагом поражение неизбежно

Самой известной операцией вьетконговцев стало нападение на крупнейшую авиабазу США Бьен Хоа. Партизаны полностью уничтожили несколько бомбардировщиков и повредили около десятка самолетов и вертолетов. Более 70 американских военнослужащих получили ранения, восемь погибли.

Пентагон провел ответную операцию под кодовым названием «Пылающее копье». Помимо своих традиционных ковровых бомбардировок американцы активно использовали напалм и химическое оружие. Всему миру известно массовое убийство в Сонгми. В этой деревне уничтожили всех жителей. Некоторых мужчин подвергли истязаниям и пыткам, несколько девочек и женщин, включая беременных, – групповым изнасилованиям. Сотни людей в возрасте от 1 года до 82 лет, из которых около половины дети, умерли в страшных муках. Практически никто из убийц и мучителей не понес наказание.

По числу жертв эта война считается одной из самых кровопролитных в XX веке. Регулярная армия США продержалась на чужой земле до 1973 года и потом трусливо бежала. Всего здесь по ротации побывало 8 млн американских военнослужащих. Погибшими и пропавшими без вести числились 58220 американцев, более 303 тысяч получили ранения или заболели. Количество вернувшихся в Штаты и позднее сошедших с ума или ставших преступниками не подсчитывалось.

Потери армии Южного Вьетнама, американской марионетки, составили, по приблизительным оценкам, около 250 тысяч человек убитыми и примерно 1 миллиона ранеными. Груз 200 и 300 регулярно получали Южная Корея, Австралия, Таиланд, Япония и Новая Зеландия. На попытку уничтожения вьетнамского народа США в ту пору потратили свыше 350 миллиардов долларов.

Хо Ши Мину удалось сплотить нацию в борьбе с интервентами и южным проамериканским режимом.

Полномасштабное военное вмешательство США во Вьетнаме, длившееся почти 10 лет, завершилось подписанием Парижского мирного соглашения.

Народ Вьетнама объединился и сейчас поступательно развивается. Ветераны войны пользуются всевозможными льготами от государства, в их числе получение их детьми высшего (достаточно дорогого) образования. А еще осталась память о помощи нашего народа народу Вьетнама.

Автор: Николай КУТЕНКИХ