В Приморском океанариуме «колючее» прибавление Новым обитателем научного учреждения на острове Русском стал малыш рыба-еж. Биологи океанариума впервые получили потомство этих тропических рыб, отмечает его пресс-служба.

– Нам пришлось отсадить родителей из экспозиционных аквариумов, – поясняет Наталья Гирева, главный специалист отдела содержания гидробионтов тропических морей. – В научно-адаптационном корпусе мы смогли проводить эксперименты с нерестом и икрой.

Сразу после вылупления из икринки личинка рыбы-ежа не превышала двух миллиметров. Сейчас малек подрос уже до двух сантиметров, но ему есть куда стремиться: размер взрослых рыб-ежей иногда превышает полметра.

Фото пресс-службы Приморского океанариума

Автор: Отдел новостей «В»