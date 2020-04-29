Дерсу принимает гостей в правильных чунях Памятник легендарному проводнику Владимира Арсеньева в отдаленном приморском селе Красный Яр установили всего семь месяцев назад, 27 сентября прошлого года. Но за это время, по подсчетам местных жителей, в гостях у Дерсу уже побывало около 800 туристов. Да и сами краснояровцы охотно приводят к нему своих друзей и знакомых, назначают здесь встречи.

Как уточняют в пресс-службе нацпарка «Бикин», памятник Дерсу Узала за время своего существования стал настоящей достопримечательностью Красного Яра, являющегося местом компактного проживания коренных малочисленных народов Приморья. Установленный в конце небольшой аллеи, высаженной по этому случаю у средней школы, он встречает и провожает не только учителей и детвору, но и всех жителей села и многочисленных туристов.

– Каждый, кто приезжает к нам, обязательно приходит к нашему Дерсу, фотографируется, – рассказывает жительница Красного Яра Наталья Канчуга. – Мои внуки просто обожают эту скульптуру, первый раз рассматривали как живого, будто знакомились.

Памятник создал молодой скульптор Алексей Степаненко, это его первая монументальная работа. По его словам, образ Дерсу рождался в соавторстве с учеными, которых привлекли к сотрудничеству инициаторы проекта – центр «Амурский тигр» и национальный парк «Бикин».

– Анатолий Старцев, этнограф с мировым именем, знаток истории коренных малочисленных народов Дальнего Востока, доктор наук, оценивал проработку практически каждой детали, – вспоминает Алексей. – Например, обувь Дерсу мне пришлось переделывать, потому что «не носили удэгейцы такие чуни». Не менее внимательно пришлось отнестись к пряжкам охотничьей сумки, заплечному мешку и даже к возрасту спутника Арсеньева.

Дерсу в Красном Яре действительно как живой. Монумент без излишнего пафоса символизирует связь поколений, богатство истории нашего края.

Сегодня скульптор заканчивает подготовительные работы к установке в селе второго памятника. Он будет посвящен солдатам Великой Отечественной, призванным на фронт с верховий Бикина.

– Памятник землякам, воевавшим за Победу, и сквер, который будет обустроен вокруг него, станут такими же точками притяжения, какой сегодня является наш Дерсу, – уверена глава поселения Галина Петрова. – Красный Яр гордится сегодняшними темпами развития инфраструктуры – как в социально-бытовом плане, так и в культурном, просветительском.

Фото Андрея ХАУСТОВА / Пресс-служба нацпарка «Бикин»

Автор: Отдел новостей «В»