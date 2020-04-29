И она ответила: победа! Мы продолжаем акцию «Вечный огонь», организованную совместно с музеем истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.

Перед вами, читатель, уже третья подборка фотографий, честно, без прикрас и официоза рассказывающих о том, как праздновали в Приморье День Победы. 50 лет назад. 60 лет назад. Словом, в те дни, когда были живы, полны сил и энергии те, кто своим потом и кровью с 22 июня 1941 года добывал эту Победу.

Посмотри на фотографии, всмотрись в лица ветеранов, читатель. Сколько в них искренности, настоящих эмоций. Как суровы и полны горечи лица фронтовиков и тружеников тыла в момент коленопреклонения, когда каждый из них вспоминал погибших на той страшной войне… И как блестят от радости глаза во время праздничного парада, народных гуляний!

75 лет прошло с самого первого Дня Победы. Как мало осталось в живых тех, кто с полным правом мог спеть: «Только ты не уходи, больше ты не уходи, мы тебя в окопах долго ждали». И нам с вами, нашим детям, внукам, правнукам выпала великая обязанность - хранить память о них.

Фото:

из архива Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, из архива «В»

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ