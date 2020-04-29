Помидоры готовятся к посадке Какая дача без помидоров? У вас на подоконнике уже стоит рассада, готовая к пикировке в теплицу? А как правильно провести подкормки, чтобы рассада получилась крепкой и выносливой? Загляните на 49-ю страницу журнала.

Если вы сеяли помидоры в марте, то примерно в конце апреля рассаду нужно распикировать. И если для посева годится обычная огородная земля, то для пикировки нужен более питательный плодородный грунт с добавлением перегноя, торфа и вермикулита, чтобы смесь получилась питательной и рыхлой.

При пикировке рассаду заглубляем, чтобы она нарастила мощную корневую систему. Примерно через 10 дней, когда рассада принялась, можно провести подкормку разведенной навозной жижей, чтобы растения получили азот.

Еще через неделю проводят подкормку суперфосфатом: 100 граммов удобрения растворяют в 1 литре горячей воды, размешивают и выдерживают сутки. Далее раствор процеживают и разводят в 10 литрах воды. Получившимся раствором делают внекорневые подкормки, обрызгивая растения по нижней стороне листа.

С 20 по 25 мая рассаду пересаживают на постоянное место в открытый грунт. Посадку ведут по схеме: расстояние между растениями в ряду – не менее 40 см, расстояние между рядами – не менее 50 см. Если погода прохладная, помидоры, высаженные на грядку, можно прикрыть агротексом, но откладывать посадку на июнь не стоит.

Специалисты настаивают, что пасынковать и подвязывать помидоры нужно обязательно. Помидорные грядки желательно окучивать и мульчировать. В конце июня для активного роста помидоров проводят еще одну корневую подкормку навозной жижей.

Фото из журнала «Сады и огороды Приморья»

Автор: Виктория БУРКОВА