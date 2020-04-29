Бокаши – витамины для картошки В планах посадка картошки? Советы, как вырастить крупный и здоровый картофель, дает дачница со стажем Алена Высоцкая.

Участок достался ей от родителей, которые получили его 60 лет назад. За долгие годы земля истощилась, а накопившиеся болезни стали атаковывать грядки. В этой ситуации можно было начать обработки агрохимическими препаратами, но хозяйка решила искать другой выход.

– Мне не хотелось использовать химикаты, потому что дачей мы для того и занимаемся, чтобы вырастить что-то натуральное, не содержащее химии, – рассказывает она. – Сейчас это возможно, потому что есть опыт природного земледелия, биологические средства защиты, такие как ЭМ-технологии. В Интернете на эту тему я нашла бокаши. Решила попробовать, провести эксперимент на картошке.

Приготовить бокаши несложно. Потребовалось 5 кг отрубей, 3 литра теплой воды, по 0,5 кг морской соли и сахара, 0,5-литровая упаковка одного из ЭМ-препаратов (можно использовать «Байкал», «Сияние» и т.п.). Все компоненты тщательно перемешиваем в течение 30-40 минут до однородной массы, укладываем ее в плотный полиэтиленовый пакет и выдерживаем 12 дней без доступа воздуха и света. Через две недели бокаши готовы. О том, что процесс ферментации завершился, свидетельствуют приятный хлебный запах и наличие в массе белых вкраплений – грибного мицелия.

По словам дачницы, картошка, посаженная с добавлением в лунки ферментированных отрубей, дала отличный урожай. Контрольная грядка, посаженная обычным способом, по качеству и количеству клубней осталась позади.

– Хотя моя главная цель – не урожай картошки, а оздоровление почвы, – поясняет Алена. – Ведь дачному участку 60 лет. Земля, конечно, выработанная, зараженная и мучнистой росой, и монилиозом, и фитофторой. А бокаши заметно улучшают структуру и состояние почвы, заселяя ее полезной микрофлорой, которая начинает перерабатывать органику.

Фото из журнала «Сады и огороды Приморья»

Автор: Виктория БУРКОВА