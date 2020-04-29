Весна на клубничной грядке Ищете хороший сорт клубники? Прислушайтесь к советам тех, кто давно занимается выращиванием этой ягоды. Они расскажут об основных правилах агротехники, поделятся опытом и подскажут, как избежать ошибок при закладке ягодников.

Главная рекомендация: сажать клубнику пораньше, как только грядка оттаяла на 15–20 см. Для клубники в первый год важно, чтобы хорошо разрослась корневая система. При температуре почвы +5-7 градусов корни растут, а почки не развиваются. То есть все силы и питательные вещества растение направляет на развитие корней. Поэтому чем раньше будет посажена клубника, тем мощнее разовьется куст, больше будет урожай, мощнее усы.

При закладке грядки и посадке клубники не нужно злоупотреблять органикой и большим количеством компоста. Иначе есть риск поражения ягоды серой гнилью, а листьев – пятнистостью. Ведь именно жирующие растения наиболее восприимчивы к болезням. Клубничные подкормки не должны содержать большое количество азота, гораздо важнее калийно-фосфорный рацион.

Грядки с клубникой нужно мульчировать. Мульча предотвратит контакт ягоды с почвой, а значит, уменьшится поражение гнилями и прочими грибковыми заболеваниями.

Листовые обработки и подкормки для клубники более эффективны, чем корневые. Корневые подкормки можно проводить раствором фитоспорина, смешанного с минеральными удобрениями, каждые 7–14 дней. Для листовых подкормок эффективен препарат триходермин. Его также используют в комплексе с небольшим количеством минеральных удобрений, которые применяют с осторожностью, чтобы не вызвать ожога листьев. Такие подкормки укрепляют иммунитет растений, помогают им противостоять грибковым заболеваниям.

Чтобы повысить жизнестойкость рассады, обработать ее от вредителей и болезней, саженцы клубники перед посадкой нужно поместить в горячую воду, подогретую до 50-60 градусов, накрыть сверху крышкой, тазом или полиэтиленовой пленкой и пропарить 20 минут.

Клубнике требуется пересадка на новое место каждые 3 года. Причем желательно не использовать старые грядки под клубнику несколько лет. Если нет возможности соблюдать такой временной интервал, нужно хотя бы сезон выращивать на месте клубники бобовые или рожь. Благодаря грибку микоризе рожь обогащает почву фосфором в форме, доступной для усвоения другими растениями. Рожь лучше сеять осенью, но можно посеять и весной. Хорошие предшественники для клубники – лук, чеснок, морковь, бобовые. Плохие предшественники и даже соседи – томаты и огурцы, потому что они, как и клубника, поражаются грибковыми заболеваниями.

Фриго, копанка или закрытая корневая система?

Какую рассаду предпочесть? Технология подготовки рассады может быть любой, но покупать клубнику нужно только у надежных продавцов.

Чем хороша профессиональная рассада фриго?

Это суперэлита – сорта без мутационных отклонений и изменений. Эта рассада более устойчива к болезням и вредителям. Она хранится при температуре, обеспечивающей не просто охлажденное состояние, а анабиоз: растение не расходовало питательные вещества и силы, сохраняя их до посадки в грунт. Но есть множество самодельной рассады фриго, когда растению не был обеспечен период покоя, из зимовки оно выходит ослабленным и истощенным.

Закрытая корневая система – это рассада в горшочках или стаканчиках.

довольствие тоже не из дешевых, поэтому важно приобрести именно тот сорт, который вы хотели. Совет прежний: выбирайте надежных продавцов.

Копанка – самый дешевый вид рассады.

Это усы или молодые кустики, связанные в пучок. Бирку к такому пучку можно привязать любую, и выкопанная с одной грядки клубника по прихоти продавца может стать и Кристиной, и Эльвирой, и Эльсантой… Чем рисковать, проще попросить усы у соседа, особенно если вы пробовали его клубнику, остались довольны вкусом, знаете, как она растет.

Фото из журнала «Сады и огороды Приморья»

Автор: Виктория БУРКОВА