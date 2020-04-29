На газонах не парковать! Министерство юстиции России поддержало предложение закрепить в новом КоАП составы административных правонарушений в области благоустройства территорий и создания комфортной городской среды, информирует «Российская газета».

Подробности пояснила первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, инициировавшая это предложение.

Правила благоустройства устанавливают местные власти. Например, запрещено выбрасывать мусор в неположенном месте, чтобы дворы не превращались в большую помойку. Но грозные надписи, грозящие штрафами за выброшенные не туда бытовые отходы или строительный мусор, как правило, не пугают жителей. Потому что реально оштрафовать нарушителя подчас невозможно.

По словам Ирины Рукавишниковой, целесообразно закрепить в КоАП составы административных правонарушений в сфере благоустройства и установить единые на всей территории страны санкции за них.

– Мы выбрали наиболее типичные для всех регионов нарушения и хотим их включить в кодекс. И предлагаем, чтобы протоколы по ним имели право составлять должностные лица субъектов РФ и органов местного самоуправления. Над этим мы сейчас работаем, – рассказала сенатор.

По ее словам, в КоАП предлагается включить восемь статей, связанных с благоустройством и комфортом. Например, одна из них наказывает за брошенные во дворах бесхозные автомобили, мойку машин в неположенных местах, парковку на газонах, детских и спортивных площадках. Максимальное наказание для граждан за это может составить до 5 тысяч рублей.

Другой статьей предлагается ввести санкции за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по уборке снега, наледи, обледенений крыш и пандусов. Предложено включить в КоАП и статью об ответственности за порчу или уничтожение деревьев, кустарников и газонов.

Напомним, что сейчас активно ведется работа над проектом нового Кодекса об административных правонарушениях. Планируется, что в мае документ должен быть внесен в правительство РФ.

Фото Александра КРЯЖЕВА / РИА Новости

Автор: Отдел новостей «В»