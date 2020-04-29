Прием заявок на сниженную ипотеку начат в Приморье Банки открыли прием заявок на ипотеку по ставке 6,5 %. Жители Приморья могут получить льготный кредит до 1 ноября, сообщает пресс-службе краевого правительства.

В министерстве строительства Приморского края уточняют, что выдача кредитов начнется после публикации постановления правительства РФ об утверждении условий программы. При этом кредит должен направляться на покупку жилья в новостройке.

– В регионах максимальная сумма ипотеки составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос по кредиту – от 20 % стоимости квартиры, срок кредитования – до 20 лет. Подать заявку по этой программе можно до 1 ноября 2020 года, – поясняют в ведомстве.

С 20 апреля крупнейшие российские банки уже начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5 %. Среди них «Дом.РФ», Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ). Оформить сделку можно онлайн.

Напомним, что президент России Владимир Путин 16 апреля распорядился запустить в стране программу льготной ипотеки, чтобы поддержать как строительную отрасль, так и россиян.

На минувшей неделе программу утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Под эту меру поддержки жилищного строительства выделено 6 млрд рублей.

– Она станет хорошим подспорьем для тех, кто планировал улучшить свои жилищные условия, и позволит дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей из банковской системы, – приводит слова главы кабмина «РГ».

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»