Поправка на коронавирус Депутаты скорректировали бюджет Приморья: дополнительные средства медикам, на поддержку предпринимательства и защиту граждан

Краевой парламент одним из первых на Дальнем Востоке провел заседание в дистанционном режиме с использованием видео-конференц-связи. Главным вопросом апрельской сессии Законодательного собрания Приморья стала корректировка краевого бюджета на 2020 год.

Дополнительные средства, более 3,7 млрд рублей, поступили из федеральной казны. Они пойдут на поддержку тех, кто оказался на острие борьбы с коронавирусом, и тех, кто больше всего от него пострадал.

Бюджетные изменения

Проект изменений в главный финансовый документ региона представила председатель правительства Приморья Вера Щербина. Основные параметры бюджета теперь следующие: доходы – 141,3 млрд рублей, расходы – 164 млрд рублей, дефицит – 22,5 млрд рублей.

Увеличение доходов бюджета за счет федеральных средств составило 3,7 млрд рублей. При этом расходная часть казны увеличена на 6,6 млрд. Большая часть этих средств будет направлена на оказание неотложных мер в условиях ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

– Законопроектом помимо увеличения доходов за счет средств федерального бюджета были перераспределены средства практически по всем государственным программам. Изменения коснулись 18 из 20 госпрограмм Приморского края, – подчеркнул Галуст Ахоян, председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.

Более 1 млрд рублей предусмотрено в бюджете на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Кроме того, 164,7 млн рублей на эти же цели предусмотрено в качестве софинансирования за счет перераспределения средств краевого бюджета.

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы дополнительно выделено 18 млн рублей на приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких. Еще более 57 млн рублей направлено на оснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медучреждений для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией.

Более 70 млн рублей предусмотрено на стимулирующие выплаты медработникам, которые оказывают помощь людям, зараженным коронавирусом, и лицам из групп риска заражения этой инфекцией. 60 млн рублей будут направлены на приобретение медицинских изделий, лекарств, расходных материалов и дезинфицирующих средств для борьбы с инфекцией.

Министерству экономического развития Приморья дополнительно выделено из федерального бюджета почти 130 млн рублей. Они пойдут на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в новых, сложных для них условиях. Еще 17,7 млн рублей предусмотрено на эти цели из краевых средств. Также за счет регионального бюджета выделены средства на финансовую поддержку краевых учреждений культуры, пострадавших из-за коронавируса.

Список изменений этим не исчерпывается. Дополнительные средства пойдут на ремонт и реконструкцию дорог в регионе (свыше 516 млн рублей), на сбалансирование местных бюджетов (245 млн), на строительство и реконструкцию мостов (более 250 млн) и прочие текущие задачи края.

Образование и культура в списке помощи

Также депутаты приняли законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в части установления пониженных налоговых ставок и налоговых льгот на 2020 год». Помощь в части облегчения налоговой нагрузки будет оказана наиболее пострадавшим отраслям, перечень которых заметно увеличивается. На этот раз в него включили образовательные учреждения и кинотеатры.

– Это уже третий закон о мерах поддержки пострадавших отраслей экономики. Он разработан правительством Приморья в тесном контакте с предпринимательским сообществом на основе мониторинга ситуации, – отметил Александр Ролик, председатель ЗС ПК.

Напомним, что ранее краевой парламент уже принял два закона о снижении ставок налогов и предоставлении налоговых льгот для ряда хозяйствующих субъектов региона.

Теперь перечень видов деятельности, на которые будет распространяться пониженная ставка по упрощенной системе налогообложения, расширен. В него вошли следующие направления: деятельность в области демонстрации кинофильмов; образование общее; обучение профессиональное; образование дополнительное; предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

Также законопроектом предполагается расширить число тех, кому будет предоставлена в 2020 году льгота по налогу на имущество организаций (с 2 % до 1 %). Теперь такую льготу смогут получить кинотеатры и санаторно-курортные организации.

Фото пресс-службы ЗС ПК

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ