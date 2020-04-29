За лающего в неурочное время пса оштрафуют хозяина Случаи нарушения ночной тишины, ответственность за которые прописаны в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ, в новой версии закона (она разрабатывается в настоящее время) предложено дополнить лаем собак и воем неисправной автомобильной сигнализации.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции по итогам общественного обсуждения проекта нового КоАП.

– По итогам рассмотрения поступивших предложений были доработаны некоторые составы административных правонарушений, предусмотренных Особенной частью проекта КоАП, – цитирует РБК представителей Минюста.

В новой редакции кодекса статья, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан (ч. 6 ст. 14.1), дополнена указанием на возможность бездействия при совершении этого правонарушения. Здесь речь идет о тех гражданах, кто не предпринимает каких-либо мер для обеспечения тишины.

– Такая формулировка позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, нарушающих тишину и покой своими активными действиями (к примеру, громкая музыка, игра на музыкальных инструментах, произведение ремонтных работ), но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины. Например, оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает мер по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля, – пояснили в Минюсте.

Новую редакцию кодекса предполагается ввести в действие с 1 января 2021 года.

Правда, пока непонятно, по какому документу будут определять «бесшумные часы» в Приморье. Например, согласно КоАП этот период установлен с 23.00 до 7.00. Однако по краевому закону № 467-КЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Приморского края», принятому в 2014 году, время, когда запрещено шуметь, иное: с 22.00 до 9.00 в будние дни и с 23.00 до 10.00 в выходные и праздники.

Также у нас в крае предусмотрен детский тихий час с 13.00 до 15.00 – в это время тоже шуметь нельзя.

Отдельно в краевом законе прописан запрет на ремонтный шум: шуметь перфораторами (и, понятно, другими орудиями ремонта) нельзя с 21.00 до 09.00 в будние дни и с 21.00 до 10.00 в выходные и праздники.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Анжелина ШИЛАН