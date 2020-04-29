Приморских мусульман просят воздержаться от массовых молитв Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к мусульманам, проживающим в нашем крае, с просьбой не посещать религиозные учреждения во время празднования святого месяца Рамадана в период сложной эпидемиологической ситуации, информирует пресс-служба краевого правительства.

– В эти дни мусульмане отмечают святой месяц Рамадан. Время, когда все мусульмане постятся и усердно молятся. По традиции молиться принято, собираясь группами. Хотел бы призвать наших братьев мусульман в нынешних условиях воздержаться от массовых молитв, – сказал в своем обращении губернатор Приморья. – Мы знаем, что духовенство мусульман России уже сделало подобное обращение к своим единоверцам. Вы помните, что православные христиане тоже ограничили посещение храмов. У нас в крае представлены разные религии, и мы с большим уважением относимся ко всем. Надеемся, что верующие отнесутся с пониманием к требованиям санитарных врачей и властей. Придет время, и мы сможем посетить наши храмы и помолиться.

Отметим, что глава региона обращается с призывом соблюдать режим самоизоляции ко всем верующим вне зависимости от исповедуемой религии. Ранее, перед светлым праздником Пасхи, Олег Кожемяко попросил православных верующих воздержаться от посещения храмов до тех пор, пока существует опасность распространения инфекции.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»