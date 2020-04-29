Мы желаем вам здоровья Уважаемые читатели, мы очень соскучились по общению с вами! В период самоизоляции сотрудники газеты работают в удаленном режиме, то есть из дома. Поэтому ответить на ваши звонки не имеют возможности.

Но вы нам шлете письма. И накануне великого праздника Победы рассказываете о своем военном и послевоенном детстве, о своих родителях – фронтовиках и тружениках тыла, о своих соседях-ветеранах. Все это говорит о вашем неравнодушии и желании сохранить память о подвиге нашего народа. Все ваши письма мы обязательно опубликуем в ближайших номерах.

Будем надеяться, что скоро пандемия пойдет на спад и все наладится. Мы вновь будем устраивать для вас занимательные конкурсы, писать репортажи, рассказывать о полноценной жизни нашего края, всех приморцев. А чтобы вы могли задать конкретному журналисту вопросы, установим график дежурств для корреспондентов. Вот тогда вы сможете поговорить, обсудить ту или иную проблему и с Любовью Берчанской, и с Сергеем Кожиным, и с Николаем Кутенких, и с Сергеем Петрачковым. А может, даже подскажете им интересную тему для материала, а нашего фотокорреспондента Алексея Воронина пригласите снять красивейший фоторепортаж.

Но главное сегодня – будьте здоровы, берегите себя и своих близких и как можно реже выходите на улицу. Как бы ни было всем печально из-за коронавируса, но май начнется с замечательных праздников. Будем надеяться, теплых и солнечных.

Майских праздников в этом году очень много, целые каникулы (кто же знал, что их так омрачит эпидемиологическая ситуация). Поэтому первый номер толстушки выйдет 7 мая (16 полос), второй – 14 мая (16 полос), а далее – по графику.

Но мы же с вами люди стойкие, переживем и вирус, и экономические неприятности. Так что до новых встреч!

С любовью и уважением всегда ваша газета «Владивосток».