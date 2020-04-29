Коронавирус по нарастающей: заражены уже 347 приморцев По данным регионального оперативного штаба на полдень вторника, 28 апреля, за предшествующие сутки в Приморье выявлено 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, всего в крае с начала эпидемии официально подтверждено 347 случаев заражения COVID-19.

Как отметили в краевом территориальном управлении Роспотребнадзора, пациентов из других регионов в больницах края практически нет.

– Подавляющее большинство – жители Приморья. Статистика показывает, что если раньше случаи были больше завозные, то теперь превалируют семейные контакты, – отметили в ведомстве.

Подчеркнуто также, что продолжают выявлять контактных по групповым медицинским очагам в Находкинской службе скорой медицинской помощи и в «тысячекоечной» больнице во Владивостоке.

– Эпидрасследование продолжается. Выявляются новые контактные, они ставятся на учет и берутся под наблюдение на 14 дней, – разъяснили специалисты Роспотребнадзора.

В минздраве Приморья добавили, что в других медучреждениях, которые продолжают работу, на сегодняшний день очагов заболевания нет. Как стало известно ранее, имели место лишь единичные случаи, которые были оперативно выявлены и локализованы.

Тем временем краевая пресс-служба сообщила со ссылкой на региональный оперативный штаб о том, что в Приморье растет и число людей, победивших коронавирус. По данным на прошедшие сутки, из инфекционного госпиталя во Владивостоке выписаны еще три человека.

– Это жительницы Владивостока, Шкотовского и Михайловского районов. Возраст выписанных – 59–62 года. Заболевание оценивалось как средней степени тяжести. У одной из пациенток оно было осложнено пневмонией, – уточнила начальник госпиталя Анна Симакова.

Таким образом, общее число пациентов, успешно завершивших лечение от коронавирусной инфекции в Приморье, составляет 36 человек. Это 10 % от общего числа заболевших в крае.

Подробнее о том, как распознать пневмонию, вызываемую в том числе COVID-19, читайте на стр. 13

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»