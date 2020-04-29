Бессмертный полк позиций не сдает 9 Мая акция пройдет виртуально. Реальное шествие состоится в 11 часов утра после эпидемии. Но непременно в год 75-летнего юбилея Победы.

Традиционная акция памяти «Бессмертный полк» в нынешний День Победы по причине продолжающегося режима самоизоляции пройдет в онлайн-режиме. То есть принять в ней участие будет можно, не выходя из дома. Об этом сообщает общероссийское движение «Бессмертный полк России».

По словам организаторов, проект «Бессмертный полк – онлайн» даст возможность каждому разместить свои фото и портреты ветеранов, которых чтут в их семьях, на онлайн-площадках, что позволит людям «пройти» вместе с лицами своих дедов и прадедов в виртуальном строю.

Принять участие в акции можно разными способами: через сайт Бессмертного полка России www.polkrf.ru, через социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». Там появятся мини-приложения со специальной формой, с помощью которой пользователь сможет поделиться карточкой своего героя с фотографией и основной информацией о ветеране войны.

Трансляция шествия «Бессмертный полк – онлайн» 9 Мая запланирована на разных ресурсах: на медиаэкранах по всей России, площадках онлайн-кинотеатров, телеканалах СТС, Победа, в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» и различных онлайн-платформах, а также на портале Бессмертного полка России.

Также организаторы акции провели опрос в соцсетях, в каком формате граждане хотели бы поздравить ветеранов и почтить память павших. Больше всего пользователей проголосовало за единую акцию солидарности. Многие видят ее так: выйти на балконы и в один день и час исполнить песню «День Победы». Сопредседатель центрального штаба «Бессмертный полк России» народный артист СССР Василий Лановой предложил устроить это после традиционной Всероссийской минуты молчания в 19 часов 9 Мая.

– Друзья, включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон, выгляните в окно. Вспомните обо всех, кто защитил мир, пожертвовав собой, о тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной Земле, помолчите в память о них. Вы увидите, что ваши соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами. А по окончании минуты молчания мы все вместе исполним песню «День Победы», – призвал народный артист.

Во Владивостоке идея онлайн-шествия нашла отклик.

– Безусловно, администрация Владивостока поддержит идею проведения онлайн-шествия Бессмертного полка, которое пройдет на официальном сайте акции, – подчеркнули в управлении по делам молодежи городской администрации. – Но не стоит забывать, что традиционное шествие Бессмертного полка, в котором ежегодно принимают участие тысячи горожан, во Владивостоке не было отменено. Акцию, так же как и другие массовые мероприятия в честь праздника, перенесут на другую дату.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил о переносе парада Победы и акции «Бессмертный полк» 9 Мая в связи с пандемией коронавируса. После того как угроза коронавируса отступит, торжественные мероприятия, в том числе всенародное шествие Бессмертного полка, обязательно состоятся. И обязательно в юбилейном, 2020 году.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ