Все для фронта! Все для Победы! Новый проект «Бессмертный цех» собирает сведения о тружениках тыла Приморья

Это один из самых известных лозунгов Великой Отечественной. Он стал главным законом для нашей огромной страны на долгие четыре года войны. Сегодня, в преддверии 75-летия Великой Победы, начал работу новый информационный проект «Бессмертный цех», который собирает сведения о тружениках тыла Приморья. Они тоже не должны быть забыты.

База данных тех, кто ковал Победу в тылу, создана на сайте Приморской краевой публичной библиотеки имени Горького. Как рассказывает руководитель проекта, завотделом краеведческой библиографии Нина Иванцова, цель проекта – увековечение памяти тружеников тылового Приморья, трудового и интеллектуального вклада мужчин, женщин, детей и подростков в дело Победы, а также создание постоянно пополняемой фактографической базы данных «Труженики тыла Приморья».

На сегодня, как уже писал «В», она включает 450 имен, биографические справки, около 500 фотографий, аудио- и видеозаписи, сканы документов и т.д. К сбору материалов были привлечены муниципальные библиотеки всего края, историко-краеведческие музеи и архивы, городские и районные советы ветеранов, краеведы, учителя истории, ветераны – труженики тыла и их семьи.

В разделе, посвященном Владивостоку, пока 76 имен. Чаще всего сведений об этих людях немного, но каждая деталь дышит временем, отражает жизнь в те далекие суровые годы.

Вот Иван Терещенко, слесарь-судоремонтник завода № 202 имени Ворошилова (Дальзавод). Трудился Иван Тимофеевич в бригаде, которая в годы войны выпускала болванки для снарядов, гранаты, бомбы. На том же заводе, окончив курсы, работала токарем Анна Сопова, в начале войны ей исполнилось всего 16 лет.

Вот рассказ о медсестре Владивостокского передвижного эвакогоспиталя Галине Ивановне Соболевой. Дальше – о начальнике Дальневосточного морского пароходства в 1943–1947 годах Георгии Афанасьевиче Мезенцеве.

Алла Резнер в 17 лет ходила юнгой на пароходе «Ильич». А домохозяйка Ирина Захаровна Гуськова за годы войны связала две тысячи теплых рукавиц для бойцов Красной армии…

Собрано немало сведений и о тружениках тыла в городах и районах края.

Как подчеркивают в библиотеке имени Горького, работа над проектом продолжается, здесь с большим уважением и благодарностью примут все материалы, которые поступят в адрес проекта «Бессмертный цех». Написать и прислать материалы о тружениках тыла Приморья можно по адресу, указанному на сайте проекта: bc@pgpb.ru.

Фото:

с сайта bc.pgpb.ru, с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»