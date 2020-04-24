Приморская актриса получила «Признание» от столичного «Артиста» Лауреатом престижной премии «Признание» стала актриса Приморского театра молодежи заслуженная артистка РФ Галина Копылова.

Как рассказали в Приморском отделении Союза театральных деятелей, «Признание» Галина Петровна получила лично – вручение состоялось в начале марта в Москве.

Эту премию уже не первый год вручает фонд «Артист». Она присуждается работникам театра и кино из разных регионов России за их многолетний вклад в развитие культуры страны. В этом году лауреатами «Признания» стали более 20 человек – из Тюмени, Пятигорска, Дербента, Сарова, Альметьевска, Новокузнецка, Санкт-Петербурга, Саратова, Ставрополя, Абакана и других городов. У каждого из лауреатов стаж работы более 40 лет, и все они до сих пор служат в театре или занимаются преподавательской деятельностью.

Премия «Признание» призвана не только выразить свое уважение и почтение работникам культуры и оказать социальную поддержку, но и напомнить обществу, как важно помогать и заботиться о старшем поколении.

Соучредитель фонда народный артист России Игорь Верник подчеркнул: «Мы должны помнить о тех, кто своим творчеством научил нас радоваться, чувствовать, любить, сострадать, благодарить, и уметь сказать им спасибо. Для артистов и работников культуры нет большего счастья, чем ощущение признания, внимания и уважения».

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»