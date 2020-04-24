На фестивале будут «Опасные связи» Спектакль Уссурийского городского театра имени Комиссаржевской «Опасные связи» прошел отборочный тур и включен в программу II фестиваля театров Дальнего Востока.

Напомним, что фестиваль впервые прошел в прошлом году (как известно, он был объявлен Годом театра) в Хабаровске и собрал лучшие театры ДФО. Идея проведения такого большого форума принадлежала народному артисту России Евгению Миронову, который много делает для развития и поддержки театров в малых городах страны.

Театр имени Комиссаржевской в прошлом году показал на фестивале спектакль «Жестокие игры», а в этом году оргкомитет остановил свой выбор на постановке режиссера Александра Огарева по знаменитому роману в письмах Шодерло де Лакло.

«Если все будет благополучно, то фестиваль состоится осенью этого года. Будем ждать и надеяться, что так и произойдет», – говорится на сайте театра.

Фото предоставлено Уссурийским драматическим театром имени Комиссаржевской

Автор: Отдел новостей «В»