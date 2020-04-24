Врач на картине – в знак благодарности К благородному музейному флешмобу присоединилась Приморская государственная картинная галерея.

– Акцию #MuseumsThankHealthHeroes начали в апреле американские музеи в благодарность медработникам всего мира, – рассказала директор галереи Алена Даценко. – Ее смысл в том, чтобы показать на сайтах музеев и галерей картины с изображением медиков, выразив тем самым свою признательность за их труд, напомнить о том, что во все времена художники воспевали эту благородную профессию. Мы решили поддержать начинание и даже развить его: не только опубликовали на нашей страничке в «Фейсбуке» и на сайте галереи несколько картин с изображением врачей, но и напомнили владивостокцам, что в нашем городе творил прекрасный художник Рюрик Тушкин.

Рюрик Васильевич родился в Самаре в 1924 году. В 1942 году стал курсантом Бакинского военно-морского медицинского училища. Позднее – старшим фельдшером в бригаде подводных лодок Тихоокеанского флота. После войны с Японией служил в Главном военном госпитале ТОФ, получил профессию врача.

Путь в искусство Рюрик Васильевич начал достаточно поздно, в 38 лет, прошел курс обучения в Народном университете культуры. Его графические работы выставлялись на городских и краевых выставках. Решающей встречей, перевернувшей творческую судьбу мастера, стало знакомство с модернистом Юрием Перевезенцевым в 1975 году в Москве. Это событие подтолкнуло художника к новым экспериментам: масло, проба кисти в различных манерах и стилях известных европейских мастеров. Московские искусствоведы его заметили и оценили по достоинству.

Так как основная профессия у него – врач, Тушкин имел возможность заниматься живописью только в свободное время. Но это не мешало ему создавать настоящие шедевры. Его мастерская располагалась в подвале лечебного корпуса госпиталя. Света было мало, окна лишь под потолком. Но сделано множество интересных работ.

Художник сформировал свой собственный неповторимый стиль. Портреты, которые он писал, преимущественно изображали чаще всего не конкретных людей, а их образ, типаж. Совершенно другими кажутся автопортреты мастера. На них мы всегда с легкостью различаем самого Тушкина, художника-врача.

Весь коллектив Приморской государственной картинной галереи выражает вам, дорогие медработники, благодарность и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим в пандемии.

Фото предоставлено Приморской картинной галереей

Автор: Отдел новостей «В»