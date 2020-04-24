Субсидии на коммунальные услуги продлят без заявлений Как сообщает приморское министерство труда и социального развития, на федеральном уровне принято решение о беззаявительном продлении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг тем, у кого срок ее предоставления истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

В крае получают субсидию более 42,5 тысячи жителей. Выплата, позволяющая снизить жилищные расходы семей, требует переоформления каждые шесть месяцев, что в условиях самоизоляции для многих неразрешимая задача.

«Будем использовать сведения о доходах семьи, предоставленные в предыдущем периоде. Более того, задолженности по оплате ЖКУ, возникшие именно в этот период (с 1 апреля по 1 октября 2020 года), учитываться не будут. Тогда как по действующему законодательству долги по коммуналке – одна из причин отказа в оформлении субсидии», – уточняют в ведомстве.

Расчет продленной субсидии производится с учетом действующих в период продления региональных стандартов, тарифов, нормативов потребления и фактических расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Например:

– субсидия была назначена с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года – с 1 апреля продлевается срок ее назначения до 30 сентября 2020 года;

– субсидия была назначена с 1 ноября 2019 года по 30 апреля 2020 года – с 1 мая продлевается срок ее назначения до 31 октября 2020 года и т. д.

Напомним, что субсидия предоставляется, если расход на оплату жилищно-коммунальных услуг превышает 22 % совокупного дохода семьи. В июне прошлого года региональный стандарт максимально допустимой доли расходов некоторых категорий граждан снижен до 10 %.

«Это касается семей, среднедушевой доход в которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае. На 1 апреля это почти 12,8 тысячи семей, почти треть от всех получателей меры соцподдержки», – информируют специалисты.

А также напоминают: сегодня личный прием граждан в отделах Центра социальной поддержки и МФЦ временно приостановлен. Оформить выплаты и компенсации можно с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг или Социального портала.

Горячая линия Центра соцподдержки Приморского края – 8-800-30-22-145. В случае возникновения неразрешенных вопросов всегда можно обратиться в письменном виде почтовым отправлением. Многофункциональные центры Приморья организуют консультирование заявителей по номеру 8 (423) 201-01-56.

Автор: Отдел новостей «В»