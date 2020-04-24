«Родные» школы подойдут лишь для сдачи ОГЭ Информация, прошедшая в некоторых федеральных СМИ, о том, что ученикам 11-х классов в этом году разрешат сдавать ЕГЭ в тех школах, в которых они учатся, оказалась недостоверной.

Поблажка касается только девятиклассников. Об этом сообщила «РГ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Поясним: девятиклассники предыдущих лет, так же как и ученики 11-х классов, вынуждены были проходить испытания в «чужих» школах под приглядом «чужих» учителей. Меры эти принимались (и принимаются) для того, чтобы не прерывать работу всех прочих образовательных учреждений (известно, что в тех учебных заведениях, где проходят ОГЭ и ЕГЭ, в дни экзаменов уроки отменяются). По мнению же учеников и родителей, школы во время экзаменов меняют для того, чтобы исключить возможность подсказки.

Напомним: чуть ранее прошла информация, что учеников 9-х классов избавили от сдачи предметов по выбору, оставив только обязательные – русский и математику. Но этим экзаменационные послабления для них не ограничиваются. На брифинге, прошедшем в конце прошлой недели (трансляция размещена на сайте правительства России) министр просвещения Сергей Кравцов еще раз напомнил о сроках сдачи ОГЭ – с 9 июня по 21 июля. А также сообщил, что каждый регион проведет экзамены в свои сроки исходя из эпидемиологической ситуации. Более того, устанавливать минимальные границы результатов экзаменов (или минимальные баллы) для 9-х классов также будут региональные министерства (департаменты) образования. Границы эти, к слову, могут быть ниже рекомендуемых на федеральном уровне. Сейчас педагоги ориентируются на установленные ФИПИ: 15 баллов по русскому языку и 8 по математике (2 из них ученик должен набрать на заданиях по геометрии).

Повторимся: все эти послабления касаются только 9-х классов. 11-е классы будут сдавать экзамены в обычном режиме, что, в общем-то, объяснимо. Как пояснил Сергей Кравцов, объективность сдачи ЕГЭ и равенство возможностей при поступлении в вузы должно сохраниться. Согласно предварительной информации экзамены для 11-х классов начнутся 8 июня. Будут ли сроки проведения ЕГЭ еще меняться, министр пообещал сообщить после майских праздников.

Автор: Анжелина ШИЛАН