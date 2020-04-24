За путевками в детсад приходите летом Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции комплектование детских садов на 2020-2021 учебный год планируется в июле-августе этого года.

Информация о сроках комплектования и выдаче путевок будет размещена дополнительно на официальном сайте администрации города Владивостока (www.vlc.ru), информационном портале «Империя школ» (www.pupils.ru), а также в средствах массовой информации.

По всем вопросам можно обращаться в рабочее время с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) в управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока по телефонам: 8 (423) 253-44-51, 8 (423) 253-47-04, 8 (423) 222-22-72.

Автор: Отдел новостей «В»