История каждой семьи – это история всей страны Накануне юбилея Великой Победы во Владивостоке состоялся краеведческий конкурс среди школьников «История моей семьи в истории России». Он проходит уже в третий раз, и с каждый годом у него все больше участников.

На сей раз на первом этапе свои работы предоставили более 450 ребят в возрасте от 7 до 18 лет. Конкурс охватил все школы города и пять учреждений дополнительного образования.

– Наш проект организован с целью изучения исторических процессов, происходящих в стране, – сообщила корреспонденту «В» главный специалист отдела дополнительного образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Надежда Сирицына. – Но каждый конкурсант делает это через историю своей семьи, через судьбу отдельного человека, о котором он рассказывает. В Год памяти и славы школьники получали информацию об истории страны через призму воспоминаний бабушек и дедушек. Любой человек продолжает жизнь своих предков, и все, что в нем есть, заложено его родом, а сам он – составная часть родословной, идущей из прошлого в будущее через настоящее.

Организаторами уже ставшего традиционным конкурса выступили городской Совет ветеранов, администрация Владивостока и Детско-юношеский центр имени Виталия Баневура. Участники могли по желанию выбрать одну из четырех номинаций: «Мой героический дед (прадед)» – в форме фотоматериалов, фотоколлажей, альбомов или плакатов, «Событие памяти. Видеоролик» – в жанре документального кино или анимационного мультфильма продолжительностью до 5 минут, «Публицистический очерк» в стиле эссе, очерка или сочинения и «Семейная реликвия» в форме презентации определенного предмета, который бережно хранится и передается из поколения в поколение в память о каком-то человеке или событии.

Победители школьного этапа вышли в финал. В нем были представлены 62 работы школьников из 23 образовательных учреждений. Активное участие в конкурсе приняли учащиеся гимназии № 2, средних школ № 82, 11, 33 и 54. В настоящее время итоги уже подведены. Награждение победителей и призеров конкурса состоится позднее, после снятия режима самоизоляции в Приморье. Чествовать ребят будут в торжественной обстановке.

– Имена победителей определены, но пока держатся в секрете, чтобы сохранить интригу в нашем конкурсе, – рассказал корреспонденту газеты председатель Совета ветеранов Владивостока полковник в отставке Сергей Кондратенко. – Авторы лучших работ, как и в предыдущие годы, будут отмечены ценными призами и грамотами.

Фото работ юных участников проекта предоставлено Надеждой СИРИЦЫНОЙ

Автор: Николай КУТЕНКИХ