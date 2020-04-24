Восемь героев – восемь подвигов Во Владивостоке создают «Стену памяти»

В Приморье накануне 75-летия Великой Победы стартовал уникальный патриотический проект – «Стена памяти», сообщает пресс-служба правительства края.

Проект организован департаментом по делам молодежи и Центром содействия развитию молодежи Приморского края при поддержке мастерской монументального искусства «Квадролампа» и проводится в рамках фестиваля молодежной культуры «Улица героев».

Во Владивостоке, на фасаде здания возле сквера Почетных граждан на Океанском проспекте, планируется изобразить портреты восьми героев Великой Отечественной войны – Николая Ватутина, Дмитрия Карбышева, Николая Гастелло, Зои Космодемьянской, Назара Приходько, Григория Воропаева, Степана Борисенко и Ильи Каплунова. Среди представленных фамилий и прославленные полководцы-герои, и герои-красноармейцы, уроженцы Приморья.

«Восемь героев, восемь подвигов и восемь связанных с ними историй найдут отображение на этой стене. Каплунов, Приходько, Борисенко, Космодемьянская – фамилии, которые находятся у всех на слуху. В честь них названы улицы Владивостока, но не все помнят, чем знамениты эти люди. Поэтому мы и восстанавливаем в памяти народа события и подвиг советского народа», – подчеркнула директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.

Портреты героев будут выполнены в технике сграффито (цементный рельеф), хорошо зарекомендовавшей себя во Владивостоке. Для этого художники городской мастерской монументального искусства «Квадролампа» сначала зачистят, загрунтуют и покрасят стену, установят армирующую сетку и после этого приступят к работе над цементными портретами. Также планируется изготовление и монтаж здесь надписи «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

«Стена памяти будет находиться в сквере Почетных граждан Владивостока, концептуально это очень подходящее место. Техника, в которой мы работаем, называется сграффито. Она уже хорошо показала себя во Владивостоке. Устанавливается сетка, укрепляется стена, наносится темный бетон в виде силуэта, затем, пока предыдущий слой еще сырой, добавляется светлый бетон. Художник на нем создает рельефное изображение при помощи различных инструментов. В результате получается очень эффектная и долговечная работа, которая будет радовать зрителей десятилетиями», – рассказал руководитель проектов в мастерской монументального искусства «Квадролампа» Георгий Косенко.

Фото Игоря НОВИКОВА/primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»