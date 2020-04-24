178 приморцев эвакуировали домой из Таиланда Еще один рейс из Бангкока приземлился в аэропорту Владивостока в среду, 22 апреля. На борту самолета авиакомпании S7 благодаря проведенной эвакуации вернулись 178 приморцев, включая детей, сообщает пресс-служба края.

В ближайшие две недели прилетевшие этим рейсом будут соблюдать режим самоизоляции на дому.

Очередная эвакуация российских граждан из-за рубежа запланирована на пятницу, 24 апреля. Жители Приморья смогут вернуться на родину с острова Бали бортом из Денпасара во Владивосток.

Ранее благодаря проведенным эвакуационным мероприятиям жители региона смогли прилететь домой из Республики Корея, Королевства Таиланд и Японии.

Напомним, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в возвращении на родину жителей края, находящихся за рубежом.

Автор: Отдел новостей «В»