Число выздоровевших от COVID-19 в Приморье достигло 13 человек Еще два пациента, перенесшие опасную инфекцию, выписаны из госпиталя COVID+ в Приморье. Как сообщают в региональном министерстве здравоохранения, число победивших коронавирус в Приморье достигло 13 человек.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по данным на 9.30 23 апреля, в Приморье лабораторно подтверждены 178 случаев заражения коронавирусом, на лечении находятся 163 человека. Среди новых заболевших два ребенка – 5 и 11 лет. «Дети находились в контакте с родственником, который явился носителем инфекции. В настоящее время вся семья находится в инфекционных госпиталях», – сообщили в региональном минздраве.

Самый крупный – групповой – очаг инфицирования был отмечен во Владивостокской больнице № 2. Здесь COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек – это сотрудники медучреждения.

Автор: Отдел новостей «В»