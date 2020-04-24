Приморский ритм Владимир Путин высоко оценил деятельность губернатора Олега Кожемяко в экстраординарных и крайне непростых условиях

Приморский край выполняет все необходимые требования по недопущению распространения коронавирусной инфекции, а экономика региона работает ритмично. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видео-конференц-связи с губернатором Приморья Олегом Кожемяко во вторник, 21 апреля.

В рамках рабочей встречи глава региона доложил Владимиру Путину о социально-политической обстановке в Приморье и мерах, принимаемых властями для стабилизации ситуации с COVID-19.

«По вашему поручению к 15 апреля мы развернули все 485 коек, 340 из них подключены к кислороду. Это 100 % от норматива. В наличии 170 аппаратов искусственной вентиляции легких – также 100 % от норматива. К 28 апреля развернем все 948 коек. По кислороду проблем нет, по ИВЛ сформировали из 166 уже требуемый запас, в том числе включив их из ремонта. Надеемся, что еще 10 придут из Минпромторга», – отметил губернатор Приморья.

Президент России поблагодарил губернатора за проделанную работу по недопущению распространения инфекции на территории Приморья и готовность учреждений здравоохранения к возможному ухудшению ситуации.

«Олег Николаевич, молодец! Эта часть работы у вас выполнена в целом неплохо. Надеюсь, то, что вы сказали, будет доведено до конца и задание, которое вы должны выполнить, будет полностью реализовано. Надо такими же темпами двигаться дальше. Мы с вами понимаем, что этого может не потребоваться, но в наличии это должно быть», – обозначил Владимир Путин.

Наряду с обсуждением текущей эпидемиологической ситуации в крае Олег Кожемяко озвучил вопросы, связанные с развитием дорожной инфраструктуры к стратегически важным объектам. Особенно остро встала проблема трассы Владивосток – Находка, находящейся в неудовлетворительном состоянии. Глава региона обратился к президенту с просьбой о дополнительном финансировании дорожного направления.

«Мы подготовили проектно-сметную документацию почти на 30 мостов по существующей трассе. И 30 мостов находятся в разработке. Нам изначально было выделено 30 миллиардов рублей на эти цели, но потом Минтранс рассмотрел нас в обычном порядке и сократил до 2024 года финансирование до 7 миллиардов, что, конечно, не позволит поддерживать дорогу в нужном состоянии и решать эти важнейшие для государства задачи. Просим вернуться к старой схеме – поддержать нас в выделении 30 миллиардов рублей до 2024 года», – обратился губернатор к главе государства.

Владимир Путин учел предложение Олега Кожемяко и тут же – по телефонной связи – поручил Министерству транспорта России проработать вопрос о финансировании.

Также приморский губернатор обратился с просьбой о финансовой поддержке двух больниц в крае: многофункционального медцентра в Находке на 100 коек и инфекционной больницы на 400 мест во Владивостоке. Владимир Путин инициативы Олега Кожемяко поддержал.

«Темп у вас хороший. В целом экономика края работает ритмично. Прошу вас держать это на контроле. Вопросы, которые вы подняли, обсуждайте с правительством России и мне доложите», – поручил Владимир Путин.

Комментарий эксперта

Александр Беккер, доктор технических наук, профессор, научный руководитель Инженерной школы ДВФУ, председатель координационного совета «Газонефтяной ассоциации Дальнего Востока», отметил, что у предложений губернатора Приморья, озвученных президенту в ходе селектора, большие шансы на успех.

– Рабочая встреча по селектору Олега Кожемяко с Владимиром Путиным показала, что наш губернатор детально владеет обстановкой по всем направлениям, – считает эксперт. – Олег Николаевич – человек целеустремленный и конкретный. Это стало заметно уже с того момента, когда он вступил в должность губернатора Приморского края. Он быстро вникает в вопросы и умеет эффективно взаимодействовать с людьми. Что касается ситуации с коронавирусом, то очевидно: по сравнению с теми ужасами, которые происходят в мире и в крупных городах России, у нас обстановка намного спокойнее. Глава региона подчеркнул, что для борьбы с опасной инфекцией все подготовлено, что все идет по плану. Важно, что в этих обстоятельствах не забыта поддержка малого бизнеса. И все меры поддержки, запланированные федеральным центром, четко исполняются.

Эксперт особенно подчеркнул, что Олег Кожемяко в ходе селектора говорил не только и не столько о достижениях, сколько о проблемах региона и о том, что необходимо сделать.

– В крае существуют серьезные проблемы с дорогами, с инфраструктурой. Особенно в направлении Находки. А это доступ к портам, к судостроительным и судоремонтным комплексам, – отметил Александр Беккер. – Для решения этих задач нужны большие ресурсы. Губернатор озвучил, сколько средств необходимо региону для строительства новых современных трасс. Видно было, что президент тоже был в курсе ситуации, так как держит на контроле строительство судостроительного комплекса в Большом Камне.

По словам Беккера, ДВФУ сегодня осуществляет научно-техническое сопровождение строительства сухого дока на заводе «Звезда», а также проектирование его основных сооружений: причальных, набережных и т.д.

– Недавнее разрушение моста под Фокино стало серьезным ударом по логистике, – продолжает он. – Это единственная прямая магистраль к Большому Камню и Находке. Поэтому вопрос очень острый, и важно, что он был поднят на таком высоком уровне. Дорога на Находку – одна из ключевых трасс. Она должна быть первой категории, потому что и поток по ней идет соответствующий. Остановлюсь подробнее на судостроительном комплексе как на одной из главных точек развития региона. Это важный проект не только для Приморья, но и для страны. На верфи уже строится супертанкер. В сухом доке будут строиться супертанкеры ледового класса, а также самый крупный в мире ледокол. Введение в строй сухого дока станет скачком для российской судопромышленности, для развития и освоения Арктики. Но нужна комплексная инфраструктура: заводы, порты, дороги. Олег Кожемяко подчеркнул, что вложенные в эти отрасли средства приведут к кратному увеличению поступления налогов. Учитывая, что правительство Приморья эффективно справляется с возложенными на него задачами, есть большая уверенность, что все озвученные губернатором предложения в будущем примут вид указов и постановлений. И будут так же эффективно, по-хозяйски, по-государственному реализованы.

Фото:

с сайта kremlin.ru, с сайта правительства ПК

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ