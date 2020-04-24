Жительница Приморья оштрафована за ложный донос В дежурную часть межмуниципального отдела полиции МВД России «Партизанский» поступило заявление жительницы села Владимиро-Александровского, сообщившей, что ее ограбил собственный сын.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевшую, осмотрели место происшествия. Гражданка пояснила: когда она пришла с работы, ее сын, недавно освободившийся из мест лишения свободы, спал в нетрезвом состоянии. Зная, что у него нет денег, она решила, что сын продал что-то из ее вещей, чтобы купить себе алкоголь. Обнаружила отсутствие бензопилы. Разозлившись, женщина решила наказать сына и сообщила о похищении ее имущества полиции.

Как выяснилось, похищенная бензопила принадлежала сыну: находясь и работая в местах лишения свободы, он перевел матери 10000 рублей на покупку бензопилы в хозяйство. Ее стоимость составила 5500 рублей.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД, своими действиями гражданка совершила преступление, предусмотренное частью 1 статьи 306 УК РФ, – заведомо ложный донос о совершении преступления.

В отношении подсудимой была применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5000 рублей.

Автор: Отдел новостей «В»