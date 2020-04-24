Более 1,5 километра сетей изъяли в морском заказнике Государственный морской заказник «Залив Восток», созданный в 1989 году для сохранения и восстановления природных комплексов, занимает часть акватории залива Восток Японского моря, включая бухты Среднюю, Восток, Тихую Заводь и Литовку.

Вдоль берега заказника запрещены движение транспорта, установка палаток, разведение костров, устройство свалок. С начала года инспектора и оперативные группы краевой дирекции по охране объектов животного мира провели более 50 рейдов и изъяли 1670 метров рыболовных сетей. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, закон предусматривает административную ответственность в виде штрафа: для физических лиц – от 3 тысяч рублей, для юридических – от 300 тысяч рублей с конфискацией орудий лова и продукции незаконного природопользования.

Автор: Отдел новостей «В»