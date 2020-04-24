В парковый фонтан запустят карпов В городском парке Лазо готовятся к летнему сезону: идут весенняя уборка, обрезка деревьев, ремонт центрального фонтана и многое другое, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Сняв с фонтана многолетний слой штукатурки, обнаружили оригинальные скульптурные элементы, – рассказал директор парка Александр Суворов. – Мы уже проконсультировались с местными архитекторами, и, как только установится достаточно теплая погода, они приступят к восстановлению барельефов. Пока устанавливаем специальное оборудование для фонтана, занимаемся восстановлением главной чаши, которая довольно сильно пострадала от времени». В планах у руководства парка – заселить фонтан карпами.

Идет в парке Лазо и реконструкция павильонов, в которых располагаются различные кафе. Уже работает на территории и всесезонный туалет, в этом году там будет сделан косметический ремонт.

«Также запланированы асфальтирование автостоянки, ремонт ограждения и установка освещения на территории. Как только эпидемиологическая обстановка улучшится, мы будем ждать в парке Лазо всех жителей и гостей Владивостока», – подчеркнул Александр Суворов.

Фото дирекции парка культуры и отдыха им. Лазо

Автор: Отдел новостей «В»